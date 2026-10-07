Los 5 ejercicios de yoga que debes hacer en los primeros minutos de la mañana para activar la circulación y comenzar el día

Una de las actividades más populares que realizan las personas y que se ha convertido tendencia en el último tiempo es el yoga, y es que se trata de una disciplina física, mental, espiritual que se originó en la India y que busca unir el cuerpo y la mente a través de la respiración, de posturas y de meditación. En esta ocasión, los especialistas recomiendan que antes de comenzar la jornada laboral, hay cinco ejercicios que debes hacer en los primeros minutos para activar la circulación y comenzar el día.

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Tal como lo mencionamos, el yoga es una de las disciplinas más importantes y que se ha popularizado en el último tiempo, donde cada vez más son las personas que la practican y que les permitirá ganar masa muscular, flexibilidad y evitar lesiones. Nos podemos encontrar con varios estilos de hacer yoga y que dependerá de lo que se quiera trabajar en ese momento.

Cuáles son los beneficios del yoga

Entre los beneficios del yoga, hay que mencionar que mejora la salud física y mental al combinar posturas corporales, respiración, contribuye a una buena flexibilidad, en especial después de una cierta edad. A su vez, cuando nos despertamos, el cuerpo está en un estado de transición, los músculos se enfriaron y las articulaciones redujeron su producción de líquido senovial y por eso, deberás aprovechar los primeros minutos del día para hacer actividad físico, y en este, cinco ejercicios de yoga que podrás hacer para activar la circulación.

5 ejercicios de yoga para hacer en la mañana y activar la circulación

Liberar las cervicales: disuelve la tensión en torno a las cervicales. Debes sentarte sobre los talones, alargar la columna, relajar los hombros y colocar las manos en los muslos; inclinar la cabeza mientras exhalas hacia el hombro derecho y volver al centro en una inhalación

Energizar la espalda: debes apoyarte sobre manos y rodillas, exhalar, estirar las piernas y elevar las caderas formando una V invertida; elevar la pierna en una inhalación derecha tanto como puedas y flexionar la rodilla para acercar el talón al glúteo, permanecer cinco respiraciones y repetir con la otra pierna

Despertar la columna: desde los cuatro apoyos, debes inhalar y colocar el pie derecho entre las manos, levantar el tronco y alargar la columna; al exhalar girar la cabeza a la derecha y apoyar el brazo izquierdo en el exterior de la rodilla derecha

desde los cuatro apoyos, debes inhalar y colocar el pie derecho entre las manos, levantar el tronco y alargar la columna; al exhalar girar la cabeza a la derecha y apoyar el brazo izquierdo en el exterior de la rodilla derecha Aflojar los hombros: debes separar las piernas y mantener los pies paralelos, entrelazar las manos detrás de la espalda; exhalar e inclinarte hacia delante dejando caer los brazos intentando que los brazos queden paralelos al suelo; permanecer cinco respiraciones y alargar la columna en cada inhalación