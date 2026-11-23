Conseguir unos labios visualmente más carnosos ya no depende del brillo extremo del gloss ni de los delineadores marcados. Una nueva técnica inspirada en el maquillaje coreano gana terreno en el mundo de la belleza por ofrecer un efecto de volumen sutil, elegante y muy natural sin endurecer las facciones.

Se trata de los llamados Cloud Lips o labios nube, una propuesta que apuesta por texturas aterciopeladas y bordes suavemente difuminados para integrar el color con el tono propio de la piel. A continuación, descubre en qué consiste este truco y cómo aplicarlo paso a paso para lograr un acabado moderno y favorecedor.

¿Cómo mantener los labios hidratados?

Para mantener los labios hidratados, aplica a diario un bálsamo nutritivo con ingredientes como manteca de karité, ácido hialurónico o ceramidas, especialmente antes de dormir y al salir de casa. También es clave beber suficiente agua durante el día, ya que la hidratación comienza desde el interior. Evita humedecerlos con saliva cuando los sientas secos, porque al evaporarse aumenta la resequedad y provoca grietas. Realiza una exfoliación suave una vez por semana para retirar células muertas sin irritar la piel y utiliza labiales con protección solar para cuidarlos del sol, el viento y los cambios bruscos de temperatura.

Labios hidratados (Crédito: Pinterest)

¿Cuál es la técnica coreana para lucir unos labios carnosos?

La técnica coreana que está reemplazando al gloss para lucir unos labios carnosos se llama Cloud Lips o labios nube. Este estilo propone dejar atrás los contornos demasiado definidos y los labiales mate rígidos para lograr una boca aterciopelada, flexible y con un ligero efecto satinado que aporta volumen visual sin endurecer las facciones.

El secreto consiste en concentrar una mayor cantidad de pigmento en el centro de los labios y difuminarlo suavemente hacia los bordes. De este modo, el contorno queda ligeramente borroso y el arco de Cupido pierde protagonismo, generando una transición natural entre el color y la piel que crea sensación de profundidad.

Labios (Canva/Canva)

Para aplicarla en casa, primero hidrata los labios con un bálsamo mientras avanzas con el resto del maquillaje y luego retira el exceso para que no queden resbaladizos. A continuación, aplica el labial en la zona central y extiéndelo hacia afuera con la yema de los dedos, sin buscar una terminación perfecta. Si deseas mayor intensidad, suma una segunda capa fina en el centro. Los tonos rosados, nude, durazno y frambuesa, junto con texturas tipo mousse, bálsamos empolvados o tintes aterciopelados, ofrecen el mejor resultado.