¡La Navidad está a la vuelta de la esquina! Y qué mejor manera de celebrar las fiestas decembrinas que en compañía de tus personajes favoritos. Si eres fan de Kpop Demon Hunters, aquí te compartimos 4 plantillas de stickers que se convertirán en el complemento perfecto para darle un toque original y único a tu carta de Santa Claus; así que echa un vistazo y descarga los que más te gusten.

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4 plantillas de stickers de Kpop Demon Hunters para personalizar tu carta a Santa Claus en Navidad, como un verdadero fan de las Guerreras Kpop

Si eres de los que ama hacer su carta a Santa Claus y quieres darle ese toque único y personalizado con tus personajes favoritos de Kpop Demon Hunters, aquí te compartimos 4 plantillas listas para descargar, imprimir y utilizar de una forma sencilla para tu cartita navideña.

1. Stickers de las HUNTRIX en estilo navideño

Esta plantilla de stickers es perfecta para decorar tu carta a Santa Claus. Incluye diversas ilustraciones de las HUNTRIX, Rumi, Mira y Zoey, con diferentes atuendos navideños, así como poses y gestos súper divertidos y únicos. Sin duda, son la opción perfecta para darle ese toque único a tu carta.

2. Stickers de los Saja Boys versión navideña

¿Qué sería de Kpop Demon Hunters sin los villanos de la cinta: ¡Los Saja Boys! Estos personajes no pueden faltar en tu carta a Santa Claus, así que si eres un verdadero fan de la película, te dejamos este sticker con los idols luciendo sus mejores prendas navideñas. Sin duda, una de las mejores opciones para acompañar tu carta a Santa Claus.

3. Stickers del Tigre Derpy

Si lo que quieres es darle un toque más tierno, pero igual de divertido, a tu carta de Santa, estos stickers del Tigre Derpy son la opción ideal. Este personaje puede convertirse en el protagonista de tu cartita navideña gracias a sus expresiones súper adorables y lindas.

4. Guerreras Kpop y Saja Boys en su versión baby

Para aquellos que aman las versiones más adorables de sus personajes favoritos, esta plantilla de las Guerreras Kpop y los Saja Boys en su versión baby es perfecta. Cuenta con diversas ilustraciones de los chicos y las chicas con un aspecto más dulce y kawáii.

¿Cómo imprimir los stickers de Kpop Demon Hunters para tu carta de Santa esta Navidad?

Imprimir tus stickers es muy sencillo. Selecciona la plantilla que más te guste y descárgala en tu celular u ordenador. Posteriormente, ajusta el tamaño de los stickers en un archivo digital y manda a imprimir. Te recomendamos que las impresiones sean en papel adhesivo para un acabado brillante y listo para pegar directamente. Con ello, solo tienes que recortar cada sticker y comenzar a decorar. Puedes colocar las estampas alrededor de tu encabezado o junto a tu lista de deseos. ¡Deja volar tu creatividad!