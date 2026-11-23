Maquillarse durante un brote de acné suele generar dudas sobre cómo cubrir marcas y granitos sin que el resultado se vea pesado o acentúe la textura de la piel. Cuando se aplican capas gruesas de producto en todo el rostro, es frecuente que se obstruyan los poros y se marque aún más el relieve.

La clave para lograr un acabado prolijo y respirable está en trabajar por zonas puntuales con fórmulas ligeras y no comedogénicas. A continuación, te mostramos cómo preparar, corregir y fijar el maquillaje paso a paso para disimular imperfecciones sin saturar el cutis.

¿Cuáles son las causas más frecuentes de los brotes de acné?

Los brotes de acné suelen originarse por la combinación de exceso de sebo, obstrucción de los folículos pilosos por células muertas, proliferación bacteriana e inflamación cutánea. Las variaciones hormonales, como la pubertad, el ciclo menstrual o el síndrome de ovario poliquístico, estimulan la producción de grasa. También influyen el estrés sostenido, el uso de cosméticos pesados o comedogénicos, ciertos medicamentos, el roce constante de prendas o pantallas sobre el rostro y dietas con alto índice glucémico. Identificar qué desencadenante predomina ayuda a elegir un cuidado diario más adecuado y constante para calmar la piel.

Descubre la forma adecuada de tapar un brote de acné con maquillaje Descubre la forma adecuada de tapar un brote de acné con maquillaje (Pexels: Hanna Pad)

¿Cómo tapar granitos con maquillaje?

Para tapar granitos con maquillaje sin saturar el rostro ni acentuar la textura, conviene trabajar por zonas puntuales con productos ligeros y no comedogénicos:

Maquillaje (Pexels: Polina Tankilevitch)

Preparar e hidratar la piel: Limpia el rostro y aplica un gel hidratante de base acuosa con activos calmantes, como niacinamida o centella asiática, dejando que actúe unos minutos antes de seguir. Suma protector solar de toque seco y, si hay exceso de brillo en la zona T, aplica prebase matificante solo en esas áreas. Neutralizar el enrojecimiento: Con un pincel fino, coloca una mínima cantidad de corrector verde justo sobre el grano inflamado y difumina únicamente los bordes, sin barrer el centro. Corregir con el tono de tu piel: Encima de la zona neutralizada, aplica a toques suaves un corrector mate del mismo tono de tu piel usando la yema del dedo o una esponja húmeda, evitando arrastrar para no levantar el producto. Unificar con base ligera: En lugar de usar una base pesada en todo el rostro, elige una base fluida de cobertura media o una BB cream liviana para emparejar el tono general. Sellar y fijar sin frotar: Presiona suavemente con polvo traslúcido sobre las áreas corregidas para evitar transferencias, sin frotar la brocha, y termina con una bruma fijadora matificante libre de alcohol para integrar las capas.



