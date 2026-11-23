Si quieres darle un toque festivo a tu manicura, las uñas navideñas en color verde y rojo son una de las tendencias que puedes lucir durante diciembre de 2026. Estos tonos clásicos se pueden combinar con glitter, estrellas, moños y acabados brillantes para conseguir diseños elegantes y originales.

De acuerdo con Harper’s Bazaar México, las manicuras de temporada apuestan por reinventar los colores tradicionales con efectos cromados, tonos profundos y detalles metálicos. Así que puedes aprovechar el verde esmeralda y el rojo cereza para crear una propuesta que combine con tus looks navideños.

8 diseños de uñas navideñas en verde y rojo para lucir en diciembre de 2026

Si buscas inspiración para tu próxima manicura, estas ocho ideas te ayudarán a encontrar un diseño para las fiestas decembrinas. Desde opciones minimalistas hasta propuestas llenas de brillo, hay alternativas para todos los estilos. Además, las tendencias de uñas para diciembre de 2026 destacan los tonos intensos, los estampados de cuadros y los acabados brillantes.

1. Uñas francesas en rojo y verde

Utiliza una base nude o rosa lechoso y pinta las puntas alternando esmalte rojo cereza y verde bosque. Es una manicura discreta que puedes llevar en uñas cortas o largas.

2. Uñas verde esmeralda con detalles rojos

Elige el verde esmeralda como protagonista y agrega pequeños corazones, estrellas o puntos rojos. Puedes complementar el diseño con detalles dorados para darle mayor elegancia.

Uñas Uñas francesas en rojo y verde y Uñas verde esmeralda con detalles rojos ((Especial/Pinterest))

3. Uñas rojas con moños navideños verdes

Aplica esmalte rojo cereza y dibuja pequeños moños verdes en una o dos uñas. Es una propuesta femenina y festiva para las posadas y cenas de Navidad.

4. Uñas efecto terciopelo en rojo y verde

Combina esmaltes magnéticos en rojo borgoña y verde bosque para conseguir reflejos luminosos. Este diseño es ideal si buscas una manicura sofisticada.

5. Uñas con estampado de cuadros navideños

Combina líneas rojas, verdes y blancas sobre una base clara para recrear el estampado tartán. Puedes reservarlo para una sola uña y mantener las demás en tonos sólidos.

6. Uñas rojas y verdes con glitter dorado

Alterna esmaltes rojos y verdes con una o dos uñas cubiertas de glitter dorado. Es una opción llamativa para las celebraciones de diciembre.

7. Uñas con pequeñas estrellas navideñas

Utiliza una base verde oscuro o roja y agrega pequeñas estrellas en tonos contrastantes. También puedes incorporar figuras doradas para conseguir un acabado más especial.

8. Uñas con árboles de Navidad

Sobre una base nude o blanca, dibuja pequeños árboles verdes y decóralos con puntos rojos que simulen esferas. Agrega una estrella dorada para completar la manicura.