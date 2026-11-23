Decorar el hogar durante las fiestas decembrinas no requiere grandes presupuestos ni compras costosas cuando se aprovechan los recursos disponibles en casa. Reutilizar periódicos viejos para elaborar estrellas navideñas es una propuesta accesible y amigable con el medio ambiente que transforma materiales cotidianos en adornos llenos de encanto para el árbol, las ventanas, las puertas o la mesa.

Con apenas unas tiras de papel, tijeras, pegamento y un poco de paciencia, es posible crear piezas de distintos tamaños y darles un acabado rústico o festivo con pintura metálica, escarcha o hilo. Es una actividad creativa ideal para darle una segunda vida al papel antes de desecharlo y sumar calidez artesanal a la temporada.

¿Cómo hacer estrellas navideñas con periódicos?

Reutilizar periódicos viejos es una opción económica, sencilla y amigable con el medio ambiente para crear estrellas navideñas y decorar el árbol, las ventanas, las puertas o un centro de mesa. Para comenzar, extiende las hojas y corta tiras de un ancho similar, usando tiras delgadas para adornos pequeños y más anchas para piezas grandes; luego dóblalas varias veces para darles firmeza o enróllalas formando tubitos, asegurando el extremo con pegamento para evitar que se desarmen.

Navidad (Freepik)

A continuación, acomoda y dobla las tiras hasta formar cinco puntas iguales, midiendo bien para conservar la simetría. Aplica pegamento en cada unión, presiona suavemente hasta que queden firmes y deja secar unos minutos antes de manipular la estrella. Una vez seca, puedes mantener su aire rústico o pintarla de dorado, plateado, blanco o rojo, sumando diamantina mientras la pintura siga húmeda, y finalmente colocar un hilo en una punta o detrás para colgarla.

Estrellas navideñas (Pinterest)

Para que duren más, usa suficiente pegamento, espera a que sequen por completo antes de pintarlas o colgarlas y aplica una capa de barniz transparente para manualidades si buscas mayor resistencia. Al terminar las fiestas, guárdalas en una caja de cartón separadas de otros adornos para que no se aplasten y puedas reutilizarlas.

¿Cuándo se arma el árbol de Navidad?

El árbol de Navidad suele armarse el 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada Concepción, una fecha muy extendida en países de tradición católica como Argentina y gran parte de Latinoamérica. Sin embargo, no existe una regla única y muchas familias prefieren adelantarlo a finales de noviembre o principios de diciembre para disfrutar más tiempo de la ambientación festiva. En otras culturas o países, el montaje ocurre más cerca de la Nochebuena o durante las primeras semanas del Adviento. Lo más importante es elegir el momento que mejor acompañe el ritmo y la ilusión de cada hogar.