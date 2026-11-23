Cuando llegan las celebraciones y eventos especiales, muchas mujeres a partir de los 50 buscan realzar su mirada con un maquillaje festivo, pero a veces dudan sobre qué texturas elegir para evitar que el producto se acumule en los pliegues o marque las líneas de expresión. El exceso de polvos secos y las fórmulas pesadas suelen endurecer el acabado y restarle frescura al párpado.

La clave para lucir una mirada luminosa y sofisticada está en apostar por texturas ligeras, tonos versátiles y una aplicación medida que respete la piel. A continuación, repasamos los principales consejos para preparar, iluminar y definir los ojos en eventos sin recargar el rostro.

¿Cómo maquillar los ojos después de los 50 años?

Para maquillar los ojos a partir de los 50 años y lograr un resultado luminoso sin marcar las líneas de expresión, la preparación previa es fundamental. Comienza hidratando suavemente el contorno y aplica una prebase ligera del mismo tono que tu párpado. Este paso unifica el color de la piel, evita que el producto se acumule en los pliegues y prolonga la duración durante todo el evento.

Maquillaje ojos (Canva/Canva)

Al momento de dar color, evita el exceso de productos en polvo, ya que tienden a resecar y endurecer los rasgos. Apuesta por texturas ligeras y tonos cálidos como champagne, arena o tierra para iluminar la base. Puedes combinar sombras mates para suavizar la textura con un toque sutil de brillo satinado en el centro del párpado móvil, logrando un efecto festivo y fresco.

Para definir sin recargar, trabaja la profundidad de manera progresiva aplicando un tono oscuro cerca de las pestañas y difuminándolo suavemente hacia arriba. Sustituir el delineado negro rígido por un lápiz marrón difuminado o dar todo el protagonismo a una buena máscara de pestañas abre la mirada, respeta la forma natural del ojo y garantiza un acabado elegante.

Maquillaje (Canva/Canva)

¿Cómo preparar la piel antes de maquillaje?

Preparar bien la piel madura antes del maquillaje es clave para evitar que los productos se cuarteen o marquen líneas de expresión. Comienza con una limpieza suave que no reseque, seguida de una bruma o tónico hidratante. Aplica un sérum con ácido hialurónico o péptidos y una crema nutritiva rica en ceramidas para aportar elasticidad y jugosidad al rostro. No olvides un contorno de ojos ligero para suavizar la zona y protector solar. Deja absorber cada capa unos minutos y finaliza con una prebase hidratante o iluminadora en lugar de fórmulas matificantes densas, logrando así un lienzo liso, fresco y luminoso.