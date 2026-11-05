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5 ideas de portadas de Navidad que son tendencia

Ideas de portadas navideñas fáciles, rápidas y en tendencia en Pinterest para personalizar tus cuadernos escolares. ¡Aprende a hacerlas!

2 minutos lectura
Escrito por: Julieta García | Marktube

La llegada de diciembre despierta el entusiasmo por decorar y personalizar cada espacio, convirtiendo las libretas, cuadernos escolares e incluso postales navideñas en el lienzo perfecto para celebrar la temporada festiva. Lejos de requerir técnicas complejas de ilustración o grandes inversiones, la tendencia actual en Pinterest demuestra que es posible lograr diseños encantadores utilizando materiales cotidianos y mucha creatividad.

Si buscas transformar tus apuntes o necesitas ideas rápidas para las tareas escolares de tus hijos, aquí encontrarás opciones prácticas y originales que arrasan en la red. Desde coronas minimalistas hasta detalles con papel reciclado, estas alternativas te permitirán dar la bienvenida a la Navidad de forma sencilla y en pocos minutos.

¿Cuándo se debe armar el árbol de Navidad?

Tradicionalmente, el árbol de Navidad se arma el 8 de diciembre, coincidiendo con la celebración católica del Día de la Inmaculada Concepción. Esta fecha marca el inicio oficial de la cuenta regresiva para las fiestas y es el momento ideal para que las familias se reúnan a decorar el hogar con luces, esferas y adornos festivos. Sin embargo, en los últimos años, muchas personas eligen adelantarlo a finales de noviembre o principios de diciembre para disfrutar durante más tiempo de la atmósfera navideña. Lo más importante es elegir un día especial que te llene de ilusión y calidez.

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Postales navideñas (Canva)

¿Cuáles son las postales navideñas que son tendencia en Pinterest?

Si estás buscando inspiración para crear postales navideñas creativas y originales este año, aquí tienes las mejores ideas en tendencia que puedes recrear fácilmente utilizando materiales sencillos:

Corona navideña minimalista

Un diseño sencillo trazado con compás o la base de un vaso que se convierte en corona al añadirle pequeñas hojas verdes y puntos rojos como bayas.

Hilera de luces festivas

Una línea curva sutil en la parte superior decorada con gotas ovaladas de colores vibrantes (amarillo, rojo, verde y azul), realizada en pocos minutos con bolígrafo y rotuladores.

Árbol de Navidad (Aurrerá)

Texturas con papel kraft

Utilizar retales de papel marrón rasgado como base para lograr un fondo rústico, sobre el cual se escribe con tinta blanca o dorada.

Árbol geométrico con washi tape

Tres tiras horizontales de cinta adhesiva decorada en orden descendente rematadas por una estrella dibujada a mano para formar un pino moderno.

Plantillas caseras con degradado

Siluetas recortadas de copos de nieve o calcetines sombreadas en los bordes con esponja o lápiz de color para un acabado profesional con materiales reciclados.

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