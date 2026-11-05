¿Tu gato te amasa como si hiciera pan? Esta es la tierna razón psicológica detrás del acto

Tras siglos y siglos de observarlos de cerca, uno de los gestos que más nos han intrigado es cuando parece que los gatos amasan pan, un rasgo bastante llamativo, pues de acuerdo con expertos, lo hacen de manera instintiva porque se sienten felices y seguros.

¿Por qué parece que mi gato amasa pan?

Si tienes un “michito”, probablemente has visto que hace algunos gestos un tanto extraños y tiernos, como si estuviera amasando pan, a lo cual, literalmente se le conoce como , por ti.

Estos movimientos son instintivos, pues los hacen desde que son cachorros ya que amasan el vientre de sus madre para estimular el flujo de leche para alimentarse, por lo que están sintiendo eso que les recuerda a sus días con mamá.

Por qué los gatos amasan como pan Los gatos "amasan" con sus patas como un gesto de comodidad. Foto: Canva

También, este hábito de los felinos puede ser tomado como una muestra de marcaje de territorio, ya que en las almohadillas de sus patas tienen glándulas que liberan en los espacios en los que llegan y también podría ser una preparación para descansar, pues es su manera de asegurar en donde se encuentra, siendo que en

¿Por qué mi gato no hace como si amasara pan?

Si tu gato no hace estos tiernos gestos, no te desanimes, tampoco es un referente de que esté triste o desanimado. Según expertos, amasar es un rasgo instintivo, por lo que puede haber algunos gatos que simplemente no tengan ese patrón, además de que podrían demostrar los rasgos antes mencionados simplemente estirándose, pues también es una manera en que los michitos liberan tensión.