3 ideas para hacer una máscara de Majin Buu con goma eva y cartón

No existen dudas de que Dragon Ball se ha consolidado como un fenómeno cultural sin precedentes en todo el mundo. La franquicia superó las fronteras del manga y el anime para convertirse en un pilar fundamental del entretenimiento de muchas generaciones.

El impacto de la saga trasciende fronteras y conecta a millones de fanáticos alrededor del mundo a través de historias llenas de acción, superación personal y personajes icónicos. Así es como Dragon Ball ha ganado lugar en diferentes terrenos.

Manualidades de Dragon Ball

El enorme éxito de Dragon Ball ha servido de inspiración constante para la creatividad de la comunidad de fans. Los entrañables héroes y los emblemáticos villanos de la saga han motivado la creación de incontables proyectos artesanales, cosplays y figuras coleccionables a través de las manualidades.

Cada personaje, con sus formas expresivas y colores distintivos, ofrece una oportunidad perfecta para plasmar el arte del fanatismo a través del trabajo hecho a mano. Manualidades e ideas DIY ofrecen proyectos en donde Gokú no es el único protagonista.

¿Cómo hacer una máscara de Majin Buu?

Dentro del universo de las manualidades, la combinación de goma eva y cartón se destaca como la materia prima por excelencia para dar vida a estos proyectos. Gracias a su flexibilidad, resistencia, practicidad y accesibilidad económica, estos materiales permiten avanzar con ideas muy interesantes.

Es en este marco que, aprovechando las bondades de estos materiales, te presentamos a continuación tres excelentes ideas de manualidades para confeccionar tu propia máscara del icónico personaje Majin Buu:

Máscara plana estilo antifaz o rostro completo

Estructura base: Recorta el contorno del rostro de Majin Buu (la versión gorda/amigable o Kid Buu) en un cartón rígido pero liviano (como el de una caja de cereales o empaque corrugado fino). Abre los agujeros para los ojos y la respiración.

Cobertura y detalles: Forra la cara completa con goma eva rosa claro. Utiliza goma eva negra para los orificios del rostro y detalles de los ojos, e incrusta goma eva blanca o amarilla para la frente (el símbolo “M” si prefieres el estilo de Babidi).

El apéndice/antena: Con una tira de cartón curvada o enrollada (tipo cono estilizado) forrada en goma eva rosa, crea la característica antena superior de Buu y pégala con silicona caliente en la parte superior. Completa con un elástico ajustado en la parte trasera.

Casco / Máscara 3D envolvente con antena moldeada

Estructura base: Con tiras cruzadas de cartón blando o cartulina gruesa, crea una estructura en forma de domo o cúpula que encaje cómodamente sobre la cabeza.

Moldeado con goma eva: Cubre la estructura fijando piezas de goma eva rosa previamente calentadas ligeramente con una plancha (usando una tela encima) para darles forma curva. Al termoformar la goma eva, lograrás la silueta suave y redondeada típica del personaje.

Acabado de la antena: Para la clásica antena larga de Majin Buu, puedes usar un tubo de cartón flexible (o un tubo de papel de cocina moldeado) relleno con guata o papel kraft para que mantenga la forma y el movimiento sin pesar demasiado. Forra el exterior con goma eva rosa y pégalo firmemente en la coronilla.

Máscara articulada o expresiva de Super Buu con detalles en relieve