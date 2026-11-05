5 cortes de cabello que dan volumen después de los 50

A partir de los 50 años, la pérdida natural de densidad capilar y grosor exige un cambio estratégico en la elección del estilismo. Apostar por un corte adecuado no solo revitaliza las facciones y aporta un efecto rejuvenecedor inmediato, sino que también transforma la textura del cabello devolviéndole cuerpo, densidad y movimiento sin esfuerzo.

Existen opciones específicas diseñadas para levantar la raíz y crear una sensación de abundancia. Conocer estos cortes clave es el primer paso para revitalizar las melenas finas o maduras, asegurando vitalidad, dinamismo y un acabado con volumen espectacular todos los días.

¿Qué cortes de cabello dan más volumen?

A la hora de ganar cuerpo y densidad en el cabello a partir de los 50 años, elegir la silueta adecuada es clave para rejuvenecer la imagen y aportar movimiento sin esfuerzo. A continuación, repasaremos cinco opciones infalibles:

Estos cortes de cabello son ideales para ti. (Gemini/canva)

Corte con flequillo lateral

Ideal para cabellos finos, incorporar una raya a un lado o una graduación sutil ayuda a agrupar visualmente el cabello, creando una mayor sensación de densidad y plenitud.

Bob francés

Este clásico atemporal relajado se adapta de maravilla a las texturas onduladas. La curvatura natural aporta un movimiento fluido y suavidad, combinando a la perfección con flequillos largos o abiertos hacia un lado.

Corte arquitectónico

Las siluetas de líneas marcadas y definidas crean un impacto visual muy potente. Funciona muy bien al dejar que el diseño estructural sea el absoluto protagonista, suavizando el contorno con mechones que enmarquen el rostro.

Bob preppy

Un estilo de líneas limpias, minimalista y muy pulido que destaca por aportar frescura instantánea al rostro y realzar los pómulos de forma elegante.

Cortes de cabello (Imagen editada de Canva)

Capas suaves

Incorporar capas sutiles aporta dinamismo y volumen sin eliminar demasiado peso de las melenas con menor densidad, logrando que el cabello luzca mucho más abundante y con un acabado completamente natural.

¿Cómo cuidar el cabello del daño?

Para proteger tu cabello del daño diario, es fundamental mantener una rutina de hidratación profunda y evitar el abuso de herramientas de calor. Utiliza siempre un protector térmico antes de usar planchitas o secadores, y reduce la temperatura al mínimo necesario. Lava tu melena con productos suaves y sin sulfatos, aplicando acondicionador de medios a puntas para sellar la cutícula. Además, evita cepillar el cabello cuando esté mojado para prevenir quiebres, y opta por fundas de almohada de satén o seda que minimicen la fricción y reduzcan el encrespamiento mientras descansas cada noche.