Maquilladora profesional: “si tienes una ojera muy oscura y la intentas tapar con un corrector muy blanco lo que va a pasar es que tu ojera se va a ver gris. O incluso diría que se te ve la ojera peor”

El maquillaje adecuado puede transformar por completo la apariencia del rostro, pero la elección de los productos incorrectos suele generar el efecto contrario. Al intentar cubrir imperfecciones marcadas sin la técnica apropiada, es muy común cometer errores que resaltan aún más el problema que se busca disimular.

Las ojeras profundas requieren un tratamiento de color específico antes de aplicar la iluminación final en la zona. Comprender cómo reaccionan los distintos tonos de corrector sobre la piel es el paso fundamental para lograr un acabado uniforme, fresco y libre de sombras no deseadas.

¿Por qué suelen aparecer las ojeras?

Las ojeras se originan por diversas razones, siendo la delgadez de la piel alrededor de los ojos el factor principal. Esta zona es especialmente sensible y deja ver con facilidad los vasos sanguíneos subyacentes, lo que genera esa tonalidad oscura o azulada.

La genética cumple un rol determinante en su aparición, al igual que el envejecimiento natural, proceso que reduce el colágeno y afina aún más el tejido cutáneo. Asimismo, la falta de descanso, el cansancio acumulado y la fatiga aceleran la dilatación de los vasos sanguíneos, acentuando la sombra bajo los ojos.

Otros factores cotidianos como la deshidratación, la mala alimentación, la exposición solar sin protección y los problemas circulatorios influyen notablemente en su intensidad. Además, las alergias y la retención de líquidos pueden provocar inflamación en los párpados inferiores, aumentando la profundidad de las ojeras.

Tips para maquillar ojeras (Freepik)

¿Cómo tapar las ojeras, según maquilladoras?

El mundo del maquillaje ofrece múltiples herramientas para transformar la mirada, pero pequeños errores en la elección de los productos pueden arruinar por completo el acabado final. Uno de los tropiezos más frecuentes al intentar disimular las marcas de fatiga consiste en aplicar un corrector con una claridad excesiva, pensando erróneamente que esto aportará mayor luminosidad. Sin embargo, lejos de conseguir un rostro fresco y descansado, se genera un contraste poco favorecedor que apaga la piel.

Sobre este aspecto fundamental, la maquilladora Leire Erdociain advierte de manera directa sobre las consecuencias de utilizar un producto equivocado al señalar que “si tienes una ojera muy oscura y la intentas tapar con un corrector muy blanco lo que va a pasar es que tu ojera se va a ver gris. O incluso diría que se te ve la ojera peor”. Esta recomendación profesional demuestra que intentar blanquear la zona no es la solución adecuada para lograr una cobertura uniforme.

/estilo-de-vida/truco-casero-base-de-maquillaje-arrugas (Canva)

Para evitar este inconveniente, los especialistas recomiendan trabajar con la teoría del color y seleccionar tonos neutralizadores antes de dar luz al rostro. Comprender la pigmentación propia de la piel permite cancelar la sombra oscura de forma precisa, garantizando así un resultado sumamente natural, fresco y armónico.