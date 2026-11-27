Cuando pensamos en ideas de uñas para la Navidad 2026, imaginamos aquellas decoraciones llenas de diseños y colores, algo negativo cuando buscamos estilos que sea más discretos. Por suerte, ahora hay una gran variedad de alternativas, con las que podremos obtener un toque minimalista y sofisticado en nuestra manos. Te dejaremos 5 alternativas que puedes escoger.

5 ideas de uñas minimalistas para Navidad 2026

Ideas de uñas: Polka dot y glazed

Si quieres evitar el mismo diseños navideño y tomar un estilo atemporal, puedes optar por usar una base nude con el efecto glazed, para encima añadir un patrón de puntos blancos, le dará un toque minimalista y sofisticado a tu manicura.

Ideas de uñas: Francés con copo de nieve

Si buscas ideas de uñas que te recuerden a la Navidad 2026 pero que sea con un toque más discreto, pide que te hagan el clásico francés en blanco con la línea delgada, y sobre esa franja que te coloquen un copo de nieve en dorado.

Ideas de uñas: Francés en verde y un árbol navideño

Otras de las alternativas que podemos escoger, es pedir un francés en verde oscuro, pero que en tu uña anular hagan una línea que forme un árbol de navidad, para encima colocar una pequeña estrella dorada.

Ideas de uñas: Efecto cromado en dorado

Sobre un color nude, pide que en cada uña te agreguen un diseño diferente con el efecto cromado, en unas pueden hacerte unas estrellas, un árbol y la franja del estilo francés. Una de las ideas de uñas para Navidad 2026 que se destaca por ser elegante y al mismo tiempo creativa.

Ideas de uñas: Micro decoraciones

Para lograr un toque minimalista y sofisticado con la autentica esencia de la Navidad, sobre un color nude (de preferencia idéntico al color de tu uña natural) pide que te hagan pequeños dibujos sobre la fiesta (árbol navideño, caramelo de menta, galleta de jengibre, etc.).