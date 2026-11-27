El 2026 está a punto de terminar y el calendario lunar tiene un último evento destacado que muchos ya esperan desde un mes antes de que suceda. Los que saben de Astronomía conocen que una Superluna se presentará en plena víspera de Navidad. Así podrás disfrutar del satélite natural de la Tierra cuando llegue en su edición de Luna de Roble. Y sin más… he aquí la información.

¿Cuándo llega y por qué le dicen Luna de Roble?

Tras ocurrir la Superluna de noviembre 25, muchos ya estaban mostrando ansias por disfrutar de la última gran cita del calendario lunar en este 2026. Y es que la Luna de Roble que se presentará en el cielo en vísperas de Navidad generó mucha expectativa para todos los fanáticos de estos eventos astronómicos.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) indica que este evento ocurrirá el 24 de diciembre a la 01:28, situación que convierte a esta luna (al menos en territorio mexicano) en una fase llena desde la noche del 23. Es decir, la Navidad de 2026 llegará con una Luna Llena en todo lo que da, dejando un detalle especial a estas fiestas decembrinas.

Y esta presentación de la luna en el cielo estelar es conocida como la Superluna Fría o como Luna de Roble. El segundo nombre hace alusión a la forma en que los celtas en Europa le llamaban a esta época del año. Cuando veían el cuerpo celeste brillando a todo lo que da, sabían que se venía el invierno. Y el roble les recordaba lo sagrado, la renovación y la fortaleza de este árbol durante la época más dura del año.

¿Por qué la Luna de Roble es considerada una Superluna?

Este fenómeno natural será muy especial, y no solo por las fechas en las que ocurre, sino porque será la Luna Llena más grande del año. Se reporta que desde la Tierra se verá al satélite natural un 8% más grande y un 16% más brillante que una Luna Llena promedio. Mientras que en más datos de relevancia, esta será la primera Luna Llena que marca el inicio del invierno en el hemisferio norte.