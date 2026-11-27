Diciembre está a la vuelta de la esquina y con ello vienen muchos eventos y fiestas, pues esta época se caracteriza por las celebraciones donde todo mundo quiere lucir un gran estilo y recibir con todo el año nuevo.

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Si tú buscas hacerte un ligero cambio de imagen o buscas uñas que te hagan lucir sofisticada y que sean funcionales para el día a día, te dejaremos una lista de diseños de colores para el modelo almendrado que será tendencia esta época decembrina.

5 colores de uñas en tendencia para diciembre de 2026

Es importante que tomes en cuenta que para esta temporada los colores más buscados son los tonos invernales así como los luminosos en alusión a las festividades de este mes, aunque este 2026, los toques minimalistas están ganado terreno como:

Rojo Profundo: Aprovechando su versatilidad, puedes usar tonos rojo como el cereza vibrante hasta el vino tinto, el cuál va a la perfección con estos días en los que podrías ir a posadas, fiestas, eventos o simplemente combinar con la Navidad y el Año Nuevo.

Verdes Intensos: Si bien, no son una contraparte, estos colores como el verde pino, esmeralda o verde botella caen a la perfección con lo frío y colorido de las noches, por lo que se perfila a ser una de las mejores opciones.

Metalizados: Tomando como referentes el dorado o el plateado son ideales para fiestas y eventos, además de que lucen a la perfección, son sofisticados para el día a día dentro de esta temporada decembrina.

Chocolate: Un tono que ha ido ganando popularidad este año pues aporta esa calidez del fin del otoño y juega a la perfección con el inicio del invierno, siendo un tono versátil y sobrio perfecto para eventos y el diario.