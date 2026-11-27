La temporada del invierno (ya casi entra por completo en México) trae temperaturas que complican la salud de la barrera cutánea en muchas personas. Este clima provoca que la piel pierda humedad de manera rápida, situación generadora de una sensación áspera, tirante y por lo tanto molesta. En ese sentido, estos 3 ingredientes naturales presumen una ayuda idónea para tus manos al combatir las bajas temperaturas. Checa el aporte de la miel, la avena y el yogur natural con esta información.
¿Por qué la miel, la avena y el yogur natural ayudan a tus manos contra el frío?
Primero se debe indicar que la piel posee pocas glándulas sebáceas y por lo tanto vive completamente expuesta ante el contacto constante con el agua, con los limpiadores y con el descenso térmico. Esto provoca que la barrera cutánea se debilite al perder agua y así generar una textura áspera, tirantez y descamación leve en nudillos y dorsos.
En ese sentido, el yogur natural aporta frescura y cremosidad a la epidermis. La miel es conocida por su aporte de humectación. Y las hojuelas de avena suavizan zonas ásperas y calman la irritación.
¿Cómo hacer mascarilla de miel, avena y yogur natural para ayudar a tus manos con el frío?
- El primer paso consiste en triturar de manera fina las hojuelas de avena. La intención es que quede un polvito lo menos grumoso posible.
- Posteriormente, agregarás una cucharada de miel y otra de yogur natural a tu avena triturada. Esto se hará con el objetivo de crear una mezcla homogénea que no se escurra, sino que tenga una condición pastosa para adherirse perfectamente a la piel de tus manos.
- Lista la mezcla, lavarás tus manos, secarás perfectamente y aplicarás tu pastita en el dorso y en las palmas. Solamente ten cuidado de no tener heridas y mucho menos si son profundas. Evita usar este remedio casero si tienes este tipo de situaciones en tus manos.
- Permite que la mezcla repose en tus manos entre 10 y 15 minutos, colocándolas quietas sobre una toalla limpia.
- Finalmente enjuagarás con abundante agua tibia, sin tallarte y secando con toques leves, sin frotar la toalla en la piel.