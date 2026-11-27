La temporada del invierno (ya casi entra por completo en México) trae temperaturas que complican la salud de la barrera cutánea en muchas personas. Este clima provoca que la piel pierda humedad de manera rápida, situación generadora de una sensación áspera, tirante y por lo tanto molesta. En ese sentido, estos 3 ingredientes naturales presumen una ayuda idónea para tus manos al combatir las bajas temperaturas. Checa el aporte de la miel, la avena y el yogur natural con esta información.

¿Por qué la miel, la avena y el yogur natural ayudan a tus manos contra el frío?

Primero se debe indicar que la piel posee pocas glándulas sebáceas y por lo tanto vive completamente expuesta ante el contacto constante con el agua, con los limpiadores y con el descenso térmico. Esto provoca que la barrera cutánea se debilite al perder agua y así generar una textura áspera, tirantez y descamación leve en nudillos y dorsos.

En ese sentido, el yogur natural aporta frescura y cremosidad a la epidermis. La miel es conocida por su aporte de humectación. Y las hojuelas de avena suavizan zonas ásperas y calman la irritación.

¿Cómo hacer mascarilla de miel, avena y yogur natural para ayudar a tus manos con el frío?