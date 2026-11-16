Con las reuniones y festejos por Navidad 2026, es el momento perfecto para lucir manicures que salen de lo tradicional y dan un toque divertido a los atuendos. Y una de las ideas que no fallan, son los diseños de uñas que están inspirados en El Grinch y que se ven bonitas en cortas, largas, cuadradas o almendradas.

Manicure navideño 2026: los diseños inspirados en El Grinch que se ven muy originales

Uñas de Grinch y Cindy Lou. En la película, un personaje muy importante es Cindy Lou, que pertenece al mundo de los “Who”. Así que en el manicure se puede hacer la silueta de la niña, del Grinch y Max, su adorable perrito. Para que se vea más original, pide que una mano sea roja y la otra verde.

Manicure verde con las manos del Grinch. En lugar de un diseño maximalista, puedes pedirle a tu “nail artist” de confianza que te haga unas uñas con efecto aura, usando degradados de dos intensidades de verde para que quede con la temática. Y en la decoración, las manos del Grinch sosteniendo una esfera navideña.

diseños de uñas 7 ideas de manicure inspirado en el Grinch para lucir en Navidad 2026. FOTO: Pinterest

Uñas nude con diseños del Grinch. Si prefieres algo minimalista sin que se vea aburrido, entonces te encantarán los diseños de uñas que son en tonos nude para un resultado elegante. El toque festivo se lo puedes dar con un dibujo a mano alzada del Grinch en estilo caricatura.

Punta almendrada con caras del Grinch y bastones navideños. Entre las ventajas principales de las puntas almendradas, está su facilidad para adaptarse a casi cualquier tendencia y con las uñas creativas del Grinch esto no es la excepción. Todo gracias a que cuentan con buen espacio para trazar las caritas de este personaje en un par de dedos, en otro dedo bastones navideños y en otro esferas.

diseños de uñas 7 ideas de manicure inspirado en el Grinch para lucir en Navidad 2026. FOTO: Pinterest

Manicure rojo navideño con toques del Grinch. En lugar de llevar todas las uñas con ilustraciones del personaje, úsalo solamente en un dedo para que sea el centro de atención. En el resto de la mano, prueba con diseños de manicure rojo con baños de glitter, una combinación infalible para manos radiantes en Navidad 2026.

Uñas navideñas discretas, pero divertidas. Otra de las mejores alternativas de manicure navideño inspirado en el Grinch, son los modelos que solamente tienen los colores representativos de los personajes y no llevan formas extra. Por ejemplo, una base verde brillante que simule el pelaje y gorritos en las esquinas.

diseños de uñas 7 ideas de manicure inspirado en el Grinch para lucir en Navidad 2026. FOTO: Pinterest