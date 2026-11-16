En algunas empresas suelen hacer la cena de Navidad, momento en que muchos quieren lucir espectaculares. Si quieres lucir una manicura juvenil y femenina, te dejamos 5 diseños de uñas con las que podrás lucir elegante en la fiesta del trabajo.

5 diseños de uñas para la cena de Navidad del trabajo

Diseños de uñas: Rojas con estrellas doradas

Si quieres usar diseños de uñas que se adapten a una manicura corta o larga, esta es una gran alternativa. Tu uña anular decórala con glitter dorado, mientras que las otras uñas las vamos a decorar con un rojo intenso; en el dedo medio añadimos puntos o estrellas doradas para hacerla llamativa.

Diseños de uñas: Nude con decoraciones en dorado

Sobre un color nude (similar al de tu piel) encima agrega algunas estrellas o un árbol, los cuales vamos a decorar con efecto cromático en dorado. En algunas uñas puedes hacer el efecto en forma de francés.

Diseño de uñas: Francés elegante y moderno

El diseño francés es una alternativa que nunca pasa de moda por su look elegante, pero puede resultar en un estilo repetitivo. Si quieres algo más moderno, de base colocar un “cat-eye” en nude y la línea del francés añade el efecto en cromado dorado, las hace llamativas sin perder su aspecto sofisticado, ideal para la cena de Navidad de tu trabajo.

Diseños de uñas: Cat-eye en color cereza

Si tu eres fan de los colores oscuros, puedes hacerte el efecto “cat-eye” sobre una base oscura y pedir que den el efecto de un corazón, el cual podrá verse con el movimiento de tus manos. Otra alternativa elegante de diseños de uñas con las que podrás salir de los estilos convencionales.

Diseños de uñas: Estilo navideño y femenino en marrón

Si quieres llevar el estilo sofisticado en tu manicura y que tenga diseños tiernos. En una de ellas pide que te dibuje una galleta de jengibre, el patrón del bastón de menta en marrón y algún moño, incluso una de tus uñas (pulgar y meñique) puedes usar el tono marrón en liso, serán el centro de atención en la cena de Navidad de tu trabajo.