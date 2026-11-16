Que las hojas del potus se pongan amarillas significa, en la mayoría de los casos, que la planta está recibiendo más agua de la que necesita. Pero también puede ser consecuencia de la falta de luz, las bajas temperaturas o el envejecimiento natural del follaje.

Esta señal funciona como una advertencia: conviene revisar las condiciones de cultivo antes de que el problema afecte a más hojas. El potus (Epipremnum aureum) es una planta tropical muy apreciada por su resistencia y facilidad de mantenimiento.

Pero sus raíces pueden sufrir cuando permanecen demasiado tiempo en un sustrato empapado. Durante el otoño y el invierno, cuando disminuye la evaporación y el crecimiento suele ralentizarse, es especialmente importante adaptar la frecuencia de riego a las condiciones ambientales.

¿Por qué las hojas del potus se vuelven amarillas?

Existen distintas razones por las que el follaje pierde su color verde. Estas son las causas más frecuentes:

Exceso de riego: es uno de los motivos más habituales. Cuando la tierra permanece empapada, las raíces reciben menos oxígeno y pueden deteriorarse. Como consecuencia, las hojas comienzan a amarillear y, en ocasiones, se vuelven blandas.

es uno de los motivos más habituales. Cuando la tierra permanece empapada, las raíces reciben menos oxígeno y pueden deteriorarse. Como consecuencia, las hojas comienzan a amarillear y, en ocasiones, se vuelven blandas. Falta de luz: aunque tolera espacios con iluminación moderada, el potus necesita luz indirecta para mantener un crecimiento saludable. En rincones demasiado oscuros puede perder vigor y presentar hojas amarillentas.

aunque tolera espacios con iluminación moderada, el potus necesita luz indirecta para mantener un crecimiento saludable. En rincones demasiado oscuros puede perder vigor y presentar hojas amarillentas. Temperaturas bajas: al ser una especie tropical, no tolera bien el frío intenso ni las corrientes de aire. Durante los meses más fríos conviene alejarlo de ventanas que permanecen abiertas y de ambientes con cambios bruscos de temperatura.

al ser una especie tropical, no tolera bien el frío intenso ni las corrientes de aire. Durante los meses más fríos conviene alejarlo de ventanas que permanecen abiertas y de ambientes con cambios bruscos de temperatura. Envejecimiento natural: si solamente amarillea una hoja inferior mientras el resto de la planta conserva buen aspecto, puede tratarse del ciclo normal de renovación del follaje.

si solamente amarillea una hoja inferior mientras el resto de la planta conserva buen aspecto, puede tratarse del ciclo normal de renovación del follaje. Problemas en las raíces: un sustrato compacto, una maceta sin drenaje o la presencia de enfermedades pueden afectar la absorción de agua y nutrientes.

¿Cómo recuperar un potus con hojas amarillas y evitar que vuelva a suceder?

Para recuperar la planta, primero hay que identificar qué está provocando el cambio de color. Si el sustrato permanece húmedo durante varios días, conviene suspender temporalmente el riego y comprobar que la maceta tenga orificios para eliminar el agua sobrante.

También es recomendable seguir estos cuidados:

Comprobar la humedad: introducir un dedo en los primeros centímetros del sustrato y regar cuando se hayan secado.

introducir un dedo en los primeros centímetros del sustrato y regar cuando se hayan secado. Mejorar el drenaje: utilizar una mezcla aireada y una maceta con agujeros en la base.

utilizar una mezcla aireada y una maceta con agujeros en la base. Buscar un lugar luminoso: colocar el potus cerca de una ventana con luz indirecta, sin exposición prolongada al sol intenso.

colocar el potus cerca de una ventana con luz indirecta, sin exposición prolongada al sol intenso. Retirar las hojas amarillas: cortar las que estén completamente deterioradas con tijeras limpias.

cortar las que estén completamente deterioradas con tijeras limpias. Evitar los cambios bruscos: mantenerlo lejos de corrientes frías y fuentes de calor directo.

La Royal Horticultural Society (RHS) y University of Minnesota Extension ofrecen recomendaciones para el cultivo de plantas de interior que destacan la importancia del drenaje, el riego adecuado y la iluminación. En el caso del potus, observar la humedad del sustrato y adaptar los cuidados a cada estación es fundamental para conservar sus hojas verdes durante todo el año.