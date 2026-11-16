Para saber si tienes caracoles y babosas en el jardín, hay 3 señales fundamentales que debes observar: rastros brillantes de baba, agujeros irregulares en las hojas y daños en frutos o brotes que aparecen durante la noche. Estos animales suelen esconderse durante el día en lugares frescos y húmedos, por lo que encontrarlos directamente puede resultar difícil.
En México, su presencia puede aumentar durante la temporada de lluvias y en jardines donde hay exceso de humedad, vegetación densa o restos orgánicos acumulados. Los árboles frutales jóvenes son especialmente vulnerables, ya que sus hojas y brotes tiernos pueden convertirse en alimento para estos moluscos.
¿Cuáles son las 3 señales para identificar caracoles y babosas en el jardín?
Hay indicios bastante claros que permiten reconocer la presencia de babosas y caracoles, incluso cuando no se encuentran a simple vista:
- Caminos brillantes sobre el suelo y las hojas: la baba que producen deja rastros plateados o transparentes que pueden observarse sobre las macetas, las piedras, los tallos y las superficies cercanas a los frutales. Es una de las señales más características de su presencia.
- Agujeros irregulares en el follaje: las babosas y los caracoles se alimentan de distintas partes de las plantas y dejan perforaciones desparejas en las hojas. En árboles frutales jóvenes pueden afectar brotes nuevos y hojas tiernas, debilitando su desarrollo si el daño es intenso.
- Daños en frutos y brotes cercanos al suelo: también pueden alimentarse de frutos maduros que están en contacto con la tierra o de partes blandas de las plantas. Si aparecen mordeduras irregulares acompañadas de rastros de baba, conviene revisar los alrededores.
¿Dónde se esconden los caracoles y babosas y cómo prevenir su aparición?
Estos animales prefieren los ambientes húmedos, sombríos y protegidos del sol. Durante el día pueden refugiarse debajo de piedras, tablas, macetas, hojas caídas, restos de madera y acumulaciones de materia orgánica.
Para reducir su presencia alrededor de los árboles frutales, los especialistas de la University of California Agriculture and Natural Resources (UC ANR) y la Royal Horticultural Society (RHS) recomiendan prestar atención al manejo del jardín y retirar los refugios que favorecen su reproducción y permanencia.
- Retirar hojas y restos vegetales: evitar acumulaciones húmedas alrededor de los troncos y las plantas.
- Controlar el riego: regar preferentemente por la mañana para que la superficie del suelo tenga tiempo de secarse.
- Revisar los escondites: observar debajo de macetas, piedras y tablas, especialmente después de las lluvias.
- Proteger los árboles jóvenes: vigilar los brotes tiernos y retirar manualmente los moluscos cuando se detecten.
Estas revisiones son especialmente importantes durante los periodos lluviosos y en las regiones de clima cálido y húmedo. Identificar las primeras señales permite actuar antes de que estos moluscos provoquen daños importantes en los árboles frutales.