Para saber si tienes caracoles y babosas en el jardín, hay 3 señales fundamentales que debes observar: rastros brillantes de baba, agujeros irregulares en las hojas y daños en frutos o brotes que aparecen durante la noche. Estos animales suelen esconderse durante el día en lugares frescos y húmedos, por lo que encontrarlos directamente puede resultar difícil.

En México, su presencia puede aumentar durante la temporada de lluvias y en jardines donde hay exceso de humedad, vegetación densa o restos orgánicos acumulados. Los árboles frutales jóvenes son especialmente vulnerables, ya que sus hojas y brotes tiernos pueden convertirse en alimento para estos moluscos.

¿Cuáles son las 3 señales para identificar caracoles y babosas en el jardín?

Hay indicios bastante claros que permiten reconocer la presencia de babosas y caracoles, incluso cuando no se encuentran a simple vista:

Caminos brillantes sobre el suelo y las hojas: la baba que producen deja rastros plateados o transparentes que pueden observarse sobre las macetas, las piedras, los tallos y las superficies cercanas a los frutales. Es una de las señales más características de su presencia. Agujeros irregulares en el follaje: las babosas y los caracoles se alimentan de distintas partes de las plantas y dejan perforaciones desparejas en las hojas. En árboles frutales jóvenes pueden afectar brotes nuevos y hojas tiernas, debilitando su desarrollo si el daño es intenso. Daños en frutos y brotes cercanos al suelo: también pueden alimentarse de frutos maduros que están en contacto con la tierra o de partes blandas de las plantas. Si aparecen mordeduras irregulares acompañadas de rastros de baba, conviene revisar los alrededores.

¿Dónde se esconden los caracoles y babosas y cómo prevenir su aparición?

Estos animales prefieren los ambientes húmedos, sombríos y protegidos del sol. Durante el día pueden refugiarse debajo de piedras, tablas, macetas, hojas caídas, restos de madera y acumulaciones de materia orgánica.

Para reducir su presencia alrededor de los árboles frutales, los especialistas de la University of California Agriculture and Natural Resources (UC ANR) y la Royal Horticultural Society (RHS) recomiendan prestar atención al manejo del jardín y retirar los refugios que favorecen su reproducción y permanencia.

Retirar hojas y restos vegetales: evitar acumulaciones húmedas alrededor de los troncos y las plantas.

evitar acumulaciones húmedas alrededor de los troncos y las plantas. Controlar el riego: regar preferentemente por la mañana para que la superficie del suelo tenga tiempo de secarse.

regar preferentemente por la mañana para que la superficie del suelo tenga tiempo de secarse. Revisar los escondites: observar debajo de macetas, piedras y tablas, especialmente después de las lluvias.

observar debajo de macetas, piedras y tablas, especialmente después de las lluvias. Proteger los árboles jóvenes: vigilar los brotes tiernos y retirar manualmente los moluscos cuando se detecten.

Estas revisiones son especialmente importantes durante los periodos lluviosos y en las regiones de clima cálido y húmedo. Identificar las primeras señales permite actuar antes de que estos moluscos provoquen daños importantes en los árboles frutales.