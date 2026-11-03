Los regalos de Navidad pueden llevar un detalle extra sin necesidad de comprar etiquetas comerciales, pues solo basta con preparar stickers inspirados en los Saja Boys, la banda antagónica de las HUNTRIX. Mientras que estas 4 plantillas son ideales para decorar las botellas de agua de tus hijos.

Las propuestas puedes imprimirlas en papel adhesivo, recortar cada figura y colocarlas en cajas, bolsas, sobres o moños. Para que los diseños queden ordenados, se recomienda mantener una misma paleta de colores y dejar espacio para escribir el nombre de cada niño. Mientras que estas 5 plantillas de los Saja Boys son ideales para decorar las mochilas de los pequeños fans del K-pop.

4 plantillas de stickers de Saja Boys para imprimir y decorar los regalos de Navidad de tus hijos|IA

Las plantillas Saja Boys para decorar regalos Navidad

1. Saja Boys circulares: La primera hoja puede reunir cinco stickers circulares, uno por integrante: Jinu, Abby, Romance, Baby y Mystery. Cada etiqueta puede llevar el nombre del personaje en la parte inferior y un espacio pequeño para escribir “Para:” seguido del nombre del destinatario. Así, cada niño puede reconocer su paquete por el integrante que más le guste.

2. Elementos de los Saja Boys: Una segunda opción consiste en combinar los nombres de los personajes con elementos relacionados con el universo musical de la película. La hoja puede incluir estrellas, corazones, micrófonos, notas musicales y pequeños letreros con frases como “Soda Pop”, “Fan número uno” o “Mi regalo favorito”.

3. Rectangulares con frases: Esta versión puede incluir una ilustración o silueta de los cinco integrantes, el nombre de la banda y mensajes breves como “Hecho para ti”, “Edición especial” o “De tu fan número uno”. El formato rectangular funciona en cajas alargadas, bolsas de papel y sobres; también permite escribir el nombre de quien recibe el paquete en una franja inferior.

4. Mini stickers: La última hoja puede reunir figuras pequeñas con estrellas, corazones, notas musicales y símbolos inspirados en el estilo de los personajes. Se pueden distribuir en círculos de distintos tamaños para pegarlos sobre el nudo de un listón, en las esquinas de una bolsa o en el cierre de un sobre.