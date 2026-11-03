Las etiquetas para lápices ayudan a distinguir los útiles escolares y evitar confusiones en el salón de clases. Para quienes siguen la película animada KPop Demon Hunters, existen diseños inspirados en HUNTRIX y Saja Boys con estos 5 diseños de plantillas. Asimismo, puedes optar por estas 4 ideas de stickers para poner en los regalos de Navidad.

Cabe mencionar que antes de imprimir, considera el tamaño del lápiz y el espacio disponible para escribir. Una etiqueta demasiado ancha puede dificultar el agarre o despegarse con el uso. Por eso, los delgados son la mejor opción. Mientras que estas 4 plantillas de stickers para imprimir y decorar las botellas de agua de tus hijos.

5 plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir y crear etiquetas para los lápices|IA

Plantillas para crear etiquetas de lápices

1. Guerreras KPop: La primera plantilla puede reunir a las tres protagonistas de la película: Rumi, Mira y Zoey. El diseño puede dividirse en tres franjas, cada una con el retrato de una integrante y un espacio para anotar el nombre del estudiante. Esta distribución permite que cada niño elija a su personaje favorito y utilice el mismo formato en lápices, colores y plumas.

2. Saja Boys: La segunda opción está dedicada a los cinco integrantes de Saja Boys: Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby. La plantilla puede incluir una etiqueta por personaje, con el nombre debajo de cada imagen y una línea para escribir los datos del dueño.

3. Personajes en versión kawaii: Esta alternativa utiliza dibujos de Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys con cabezas grandes, cuerpos pequeños y expresiones faciales sencillas. Cada figura puede llevar un borde blanco para facilitar el recorte y un espacio inferior para anotar las iniciales del alumno.

4. Etiquetas con referencias a las canciones: Otra hoja puede incluir diseños inspirados en la música de la cinta, con notas musicales, estrellas, micrófonos y frases cortas relacionadas con canciones como “Soda Pop” o “Golden”.

5. Etiquetas con logotipos y nombres: Puedes crear una versión horizontal para lápices y otra cuadrada para el estuche. Esta alternativa también permite colocar el nombre del estudiante en letras más grandes, sin saturar el espacio con ilustraciones.