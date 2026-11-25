Una alcancía puede convertirse en un accesorio decorativo con ilustraciones, colores y detalles inspirados en una de las producciones animadas más populares de Netflix. Es por ello que traemos para ti 6 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters. Mientras que estas son ideales para personalizar la lonchera.

Para lograrlo, basta con preparar diseños individuales, imprimirlos en papel adhesivo y recortarlos de acuerdo con el tamaño de la superficie. Las propuestas incluyen a las integrantes de HUNTRIX, algunos personajes de la historia y elementos relacionados con su universo fantástico. Mientras que estas 7 plantillas de KPop Demon Hunters son ideales para imprimir y decorar una fiesta de cumpleaños.

6 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para personalizar una alcancía 6 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para personalizar una alcancía (IA)

Plantillas para personaliza alcancía

1. Rumi: Una primera opción consiste en utilizar un retrato de Rumi como elemento principal. El diseño puede mostrarla de cuerpo completo o desde la cintura, con un borde blanco alrededor de la silueta para facilitar el recorte. También puedes añadir pequeñas estrellas y destellos en tonos morados y dorados.

2. Mira: Para una segunda alternativa, utiliza una ilustración de Mira con su característico estilo visual y agrega corazones, estrellas o pequeños símbolos alrededor.

3. Zoey: Una tercera propuesta puede incluir un retrato de Zoey acompañado de notas musicales, audífonos, micrófonos y estrellas. Los detalles pequeños sirven para completar los espacios vacíos sin cubrir la figura central.

4. Las tres integrantes: En lugar de utilizar una sola figura, una cuarta opción reúne a Rumi, Mira y Zoey en una composición horizontal. Este formato funciona en la parte frontal de una alcancía rectangular o alrededor de un recipiente cilíndrico si se divide en tres piezas.

5. Jinu: Para quienes prefieren los personajes masculinos, una quinta alternativa consiste en utilizar un retrato de Jinu con un fondo de luces y pequeños destellos. Puedes agregar su nombre en letras grandes y reservar los bordes para figuras geométricas.

6. Derpy Tiger: La última idea puede tener como protagonista al tigre que aparece en la producción. Su silueta puede acompañarse con pequeñas estrellas, nubes y figuras inspiradas en el mundo sobrenatural de la cinta.