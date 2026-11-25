Personalizar un termo de agua con stickers de los Saja Boys es una forma rápida, económica y creativa de darle identidad a un objeto de uso diario, ya sea para llevar a clases, al trabajo o regalar en esta temporada. Con solo elegir las plantillas adecuadas y acomodarlas a tu gusto, puedes transformar una botella lisa en un accesorio con mucho estilo sin gastar de más ni recurrir a herramientas complejas.

Trabajar sobre una superficie limpia y seca te permite armar composiciones equilibradas y reajustar detalles hasta lograr el diseño que mejor represente a tus personajes y elementos favoritos. Estas cinco ideas con stickers temáticos ofrecen opciones prácticas y variadas para renovar tu termo en pocos minutos.

¿Cuál es la misión principal de los Saja Boys?

La misión principal de los Saja Boys es robar fans y desviar su atención para debilitar la barrera que protege a la humanidad, facilitando así el avance de los demonios; a diferencia de Huntr/x, actúan de forma sutil mediante la seducción, la imagen y la manipulación emocional, aprovechando que la energía del público sostiene el equilibrio entre mundos y robando almas para sus propios fines oscuros.

Saja Boys (Deezer)

¿Cuáles son los mejores stickers de los Saja Boys para decorar un termo de agua?

A continuación, repasaremos los 5 mejores diseños:

Composición grupal

Coloca el sticker donde aparecen los cinco integrantes juntos, ya sea en versión pequeña o en retrato, como pieza central en el frente del termo. Presiona desde el medio hacia las orillas y alisa con los dedos para evitar que queden burbujas de aire.

Collage con integrantes y logotipo

Pega primero el logotipo de Saja Boys en un sector visible para usarlo como punto de referencia en el diseño. A su alrededor, acomoda las figuras individuales de Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby en formato chibi o de medio cuerpo con una separación pareja.

Latas “Soda Pop”

Ubica una o dos latas en tonos rosa o amarillo con las frases Soda Pop o My Little Soda Pop en la zona media del termo como eje visual. Suma un sticker de personaje a un costado para generar un contraste colorido sin saturar el espacio.

Saja Boys (Nano Banana)

Dúo de Derpy y estrella morada

Adhiere el sticker de la estrella morada con textura brillante en la parte superior o lateral del recipiente. Justo debajo o ligeramente desplazado, pega el sticker de Derpy, el gato azul con ojos amarillos, presionando bien los bordes para que se adapten a la curva.

Lightstick y personajes

Aprovecha la forma alargada del lightstick lila con la inscripción HUNTR/X colocándolo de arriba hacia abajo en un lateral del termo. Completa la composición pegando personajes individuales o a Derpy en el área libre cercana para mantener una visual ordenada.