Dentro del universo de K-Pop Demon Hunters, la conexión entre Rumi y Jinu se ha convertido en una de las favoritas del público, dando pie a cientos de historias e ilustraciones creadas por los propios seguidores.

Imaginar a ambos personajes lejos de las batallas y los escenarios, disfrutando de una vida cotidiana y acogedora como una familia, es una temática que derrite corazones y luce espectacular en formato de calcomanías.

Crear stickers de Rumi y Jinu siendo familia en casa es una manualidad económica, divertida y sumamente personalizable. Utilizando editores gratuitos y hojas de papel fotográfico autoadhesivo o vinilo imprimible, puedes armar tus propias planillas para decorar agendas, laptops, termos o fundas de tu celular.

5 stickers de Rumi y Jinu siendo familia

Tarde de películas y palomitas junto al tigre Derpy

Una ilustración con contorno troquelado donde Rumi y Jinu aparecen en ropa cómoda, sentados en un sofá bajo una manta compartiendo un tazón de palomitas, mientras el tigre azul Derpy y la urraca Sussie duermen acurrucados a sus pies.

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Paseo familiar estilo Chibi tomando café y helado

Rumi y Jinu caminando de la mano en un parque primaveral con atuendos casuales coordinados, sosteniendo bebidas frías y sonriendo con expresiones relajadas, rodeados de pequeños corazones flotantes y pétalos de cerezo.

Cocinando juntos en casa: “Chef Mode”

Una estampa circular con marco dorado suave donde Jinu lleva un delantal de cocina sobre su ropa casual mientras intenta voltear panqueques, y Rumi lo observa riendo con una taza entre las manos.

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Estampa estilo Polaroid

Un rectángulo vertical con borde blanco clásico de fotografía instantánea que retrata a Rumi y Jinu tomándose una selfie abrazados en la sala de su casa, con luces cálidas de fondo y la fecha escrita a mano en el margen inferior junto a pequeños garabatos de estrellas.

Escena invernal acogedora frente a la chimenea

Rumi y Jinu luciendo suéteres tejidos navideños coordinados en tonos morado y azul marino, abrazados con tazas de chocolate caliente frente a un árbol decorado, rodeados de destellos luminosos y copos de nieve.