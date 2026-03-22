Si quieres darle una nueva imagen a tu baño y no tienes presupuesto para realizar una remodelación a fondo, hay 5 ideas para transformarlo en cuestión de horas, a fin de que se vea elegante y moderno. Una de las piezas que puedes reemplazar es el lavabo por opciones más aesthetic y que te saldrá más barato que iniciar con una gran obra.

El lavabo o lavamanos puede hacer la gran diferencia de que tu baño se vea apagado y pasado de moda a uno elegante y caro, ya que este elemento es muy versátil y puede adaptarse a todos los estilos, desde los más modernos y rústicos hasta los más minimalistas, de acuerdo con un artículo del portal web AD Magazine. Conoce las 4 maneras de cómo puedes sustituir las cortinas y mamparas de la ducha.

Los diseños para reemplazar el lavabo del baño

1. Mármol: Este acabado puede transformar tu baño en cuestión de minutos, ya que el material va perfecto a los colores neutros y tiene un acabado muy elegante y sofisticado.

7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones más aesthetic|Pinterest

2. Para sobreponer: Este tipo de lavabos se apoya en un mueble o encimera. Son modernos y decorativos.

7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones más aesthetic|Pinterest

3. Suspendidos: Se fijan directamente a la pared, lo que da como resultado que estén flotando. Son elegantes y sobrios.

7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones más aesthetic|Pinterest

4. De consola: Tienen una base abierta con patas, que da como resultado un aspecto muy elegante y vintage.

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5. Semiempotrado: Se fijan sobre la encimera o mueble, pero una parte del lavabo sobresale. Son ideales para muebles de fondo reducidos.

7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones más aesthetic|Pinterest

6. Grifería empotrada: Un cambio para tu próximo lavabo es que la grifería esté empotrada en la pared. Mientras que el recipiente puede ser un estilo bowl.

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7. Piedra natural: Para un estilo más rústico y los amantes de la naturaleza, este lavabo es una gran opción. Puedes elegir desde una forma de barra u ovalín para darle un diseño diferente a tu baño.