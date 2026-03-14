Las mamparas y cortinas de las duchas quedaron en el olvido y fuera de tendencia, pues ahora hay diferentes cubiertas que cubren para no salpicar el agua por todo el espacio. Con estas 4 ideas, tu baño se verá elegante y moderno. Estos son los 9 diseños para este tipo de cuartos pequeños: puedes remodelarlo o simplemente decorarlo.

De acuerdo con un artículo del portal Decoesfera, los especialistas en interiores apuestan por diseños más ligeros, elegantes y funcionales, para crear un espacio moderno y visualmente atractivo. Esta nueva tendencia que dejó en el olvido a las cortinas busca eliminar este tipo de barreras por materiales que aporten personalidad. Estas son las 4 remodelaciones de ducha que puedes aplicar en tu casa: no necesitas mucho presupuesto.

Las ideas para reemplazar las cortinas del baño o ducha

1. Pequeños muros: También conocido como separadores de obra. Es una estructura baja que delimita la ducha del año. Para que sea visualmente atractivo, se puede revestir con azulejos o piedra natural. Asimismo, se puede complementar con un panel de vidrio en la parte de arriba.

4 ideas para reemplazar las mamparas y cortinas de baño: se verán elegantes|Pinterest

2. Paneles de vidrio: Es una de las opciones que hoy en día son muy comunes. La característica que las diferencia de las mamparas es que es de una pieza de cristal que cubre por completo la ducha.

4 ideas para reemplazar las mamparas y cortinas de baño: se verán elegantes|Pinterest

3. Espacio abierto: Un diseño muy minimalista al no tener muros, que se asimila a un tipo de spa. Si se opta por este modelo, se debe tener en cuenta que el drenaje debe tener una buena pendiente, para que el agua no se estanque y comience a desbordarse.

4 ideas para reemplazar las mamparas y cortinas de baño: se verán elegantes|Pinterest

4. Con pared: Esta opción es diferente a la de pequeños muros, ya que en esta ocasión la estructura llega hasta el techo. Es preciso mencionar que se debe dejar una abertura, a fin de que abra paso a la luz y el espacio no quede completamente a oscuras.