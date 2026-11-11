8 ideas de travesuras que puede hacer el elfo navideño en tu casa antes de la llegada de Santa Claus

La víspera de la Navidad 2026 puede convertirse en los mejores días en familia con una serie de juegos y actividades que son una sonrisa garantizada. Y para los niños pequeños que esperan por la llegada de Santa Claus, una excelente alternativa para alimentar esta ilusión, consiste en armar un calendario de travesuras con el “elfo navideño” mediante sorpresas que mantengan las expectativas al máximo.

¿Cómo hacer travesuras con el elfo navideño? 8 ideas que son perfectos para pasar un rato agradable en familia

Baño de bombones. En un recipiente mediano, pon malvaviscos de colores y encima coloca al muñeco del elfo que tengas en casa. La idea es que parezca que está tomando una ducha, para que los pequeños sepan que ya empiezan a prepararse para repartir los obsequios junto a Santa Claus.

Elfo navideño enredado en las luces. Acomoda una serie de luces navideñas enredada alrededor del cuerpo del elfo, con el fin de que parezca que quiso hacer sus propias decoraciones y terminó en apuros. No tiene que ir conectada para evitar incidentes. También puedes replicar la idea con otras decoraciones de Navidad 2026.

Torre de rollos de papel. Acomoda varios rollos de papel higiénico tratando de armar una torre y sienta al elfo en la parte más alta. Así parecerá una pequeña construcción hecha mientras toda la familia dormía.

travesuras duende navideño El duende navideño es una excelente opción para que tus hijos tengan lindos recuerdos de las fiestas. FOTO: Imagen hecha con IA

Noche de películas. Coloca al elfo sentado frente a la televisión y cerca del control remoto, como si hubiera pasado la noche entera viendo películas sin que nadie lo molestara. También puedes añadir algunas golosinas para que se vea más realista.

Elfo navideño escondido en un zapato. Si en tu casa los niños acostumbran a dejar las cartas a Santa Claus en zapatos, entonces aprovecha la oportunidad para hacer travesuras con el elfo navideño y pon al muñequito en el interior del calzado. De esta manera, tendrán la ilusión de que Santa Claus mandó a sus ayudante a recolectar las listas de deseos.

Vuelta al Polo Norte. En los días más cercanos a la Navidad 2026, mete al elfo al congelador y pide a tus hijos que te ayuden a buscarlo. Cuando lo encuentren, puedes explicarles que este curioso ser extrañaba estar en el Polo Norte y por eso decidió refugiarse ahí.

Carrera de juguetes. Tal como en las escenas más emblemáticas de películas como “Toy Story”, está la opción de armar una carrera de elfos con los juguetes de los niños siendo espectadores. Usa algunos carritos de plástico y pon una línea que distinga la meta.

travesuras duende navideño El duende navideño es una excelente opción para que tus hijos tengan lindos recuerdos de las fiestas. FOTO: Imagen hecha con IA

Elfo navideño abrazando un chocolate. Consigue una barra de chocolate de buen tamaño y coloca al muñeco como si estuviera abrazándolo. Y cuando los niños pregunten qué fue lo que pasó, explícales que es probable que el elfo navideño quisiera recargarse de energías antes de empezar con la misión de repartir regalos con Santa Claus.

Aunque la tradición de esperar a “Papá Noel” es mayormente popular en estados del norte de México, todos estos divertidos juegos sí pueden adaptarse a cualquier parte sin tener que poner a Santa Claus como el protagonista. Por ejemplo, para los niños que creen en los Reyes Magos, basta con ajustar el calendario de travesuras con elfos y duendecillos unos días, para que así tengan lugar en los primeros días del 2027.