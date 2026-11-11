Navidad de papel y cartón: 5 adornos artesanales para hacer en casa y lograr una decoración elegante

La decoración decembrina atraviesa una transformación hacia lo sustentable, lo hecho a mano y la calidez visual. Inspirada en el diseño escandinavo y la filosofía minimalista, la tendencia de utilizar papel y cartón para crear adornos navideños ha dejado de verse como una simple manualidad escolar para posicionarse como un recurso de interiorismo sofisticado y atemporal.

Trabajar con estos materiales nobles permite jugar con volúmenes geométricos, sombras sutiles y paletas de colores neutros. Además de ser una opción económica y amigable con el planeta, fabricar tus propias piezas aporta un valor sentimental único a cada rincón de tu sala o comedor.

5 adornos artesanales de papel y cartón para una Navidad 2026 sofisticada

Estrellas tridimensionales de cartón o cartulina gruesa

Las estrellas de varias puntas son el ícono indiscutible de la Navidad nórdica y aportan un volumen arquitectónico espectacular tanto en el árbol como colgadas en las ventadas.

Árboles navideños de papel plegado

Estos pequeños pinos esculturales son perfectos para decorar mesas de centro, repisas o recibidores sin ocupar demasiado espacio.

Adornos artesanales de papel y cartón para una Navidad 2026 sofisticada Adornos artesanales de papel y cartón para una Navidad 2026 sofisticada

Casitas navideñas de cartón iluminadas

Crear una pequeña villa invernal con cartón reciclado aporta una calidez mágica durante las noches de diciembre.

Traza el desarrollo plano de una casa pequeña sobre cartón corrugado o papel kraft grueso. Antes de armarla, utiliza un cúter de precisión para recortar pequeñas ventanas y puertas.

Casitas navideñas de cartón iluminadas

Traza el desarrollo plano de una casa pequeña sobre cartón corrugado o papel kraft grueso. Antes de armarla, utiliza un cúter de precisión para recortar pequeñas ventanas y puertas. Pega papel albanene o papel china blanco por el interior de las ventanas para difuminar la luz y ensambla las paredes con silicón caliente.

Adornos artesanales para hacer en casa y lograr una decoración elegante Adornos artesanales para hacer en casa y lograr una decoración elegante

Esferas de papel en capas

Recorta entre 12 y 16 círculos idénticos en papel de algodón o cartulina ligera en tonos champagne, blanco cálido y verde olivo. Dóblalos exactamente por la mitad y pégalos uno sobre otro alternando los puntos de pegamento hasta completar la esfera.

Coronas artesanales de cartón con follaje recortado

Una versión minimalista y duradera de la clásica corona navideña, ideal para decorar puertas interiores, respaldos de sillas o paredes vacías.