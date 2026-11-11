Cómo limpiar el filtro de la campana extractora de la estufa y dejarlo impecable con solo 3 ingredientes

La campana extractora es uno de los electrodomésticos de la cocina que más suciedad acumula con el uso diario. Durante la preparación de los alimentos, el vapor, las partículas de aceite y los restos de grasa quedan atrapados en sus filtros metálicos.

Con el paso del tiempo, estos filtros pueden obstruirse y perder eficacia para absorber los olores y el humo. Para recuperar su limpieza, existe un método casero que consiste en dejarlos en remojo con bicarbonato de sodio, una pastilla de lavavajillas y agua caliente.

Esta combinación aprovecha las propiedades alcalinas de los ingredientes y la acción de los detergentes para facilitar el desprendimiento de los residuos grasos. Además, permite limpiar las piezas desmontables sin necesidad de frotarlas intensamente.

¿Cómo limpiar el filtro de la campana extractora con bicarbonato y una pastilla de lavavajillas?

El procedimiento es sencillo y requiere 3 ingredientes que suelen estar disponibles en el hogar. Antes de comenzar, es importante apagar la campana, desconectarla de la corriente eléctrica y retirar el filtro siguiendo las indicaciones del fabricante.

Para preparar la solución de limpieza necesitas:

2 cucharadas de bicarbonato

1 pastilla para lavavajillas (de las utilizadas en los lavavajillas automáticos)

Cantidad suficiente de agua caliente para cubrir completamente el filtro en un recipiente amplio.

Una vez reunidos los ingredientes, sigue estos pasos:

Prepara la mezcla: coloca el agua caliente en un recipiente grande, agrega el bicarbonato y disuelve la pastilla de lavavajillas. Sumerge el filtro: introduce la pieza metálica y comprueba que quede completamente cubierta por el líquido. Deja actuar: permite que permanezca en remojo entre 15 y 30 minutos para ayudar a desprender la grasa acumulada. No prolongues el tiempo si el fabricante no lo recomienda. Frota suavemente: utiliza un cepillo de cerdas blandas o una esponja no abrasiva para retirar los restos que todavía estén adheridos. Enjuaga y seca: aclara con abundante agua limpia y deja secar completamente antes de volver a colocar el filtro.

Si la grasa está muy adherida, puede ser necesario repetir el procedimiento o utilizar un producto específico recomendado por el fabricante.

¿Por qué funciona la mezcla de bicarbonato, detergente y agua caliente para quitar la grasa del filtro de la campana extractora?

La eficacia de esta preparación se explica por la acción complementaria de sus ingredientes. No se trata de una reacción química extraordinaria, sino de combinar temperatura, alcalinidad y agentes limpiadores para facilitar la eliminación de residuos.

Según los principios de química de la limpieza explicados por la American Cleaning Institute (ACI), los detergentes contienen tensioactivos que ayudan a desprender y dispersar las grasas, permitiendo que el agua las arrastre durante el enjuague.

Cada ingrediente cumple una función:

Bicarbonato de sodio : es una sustancia ligeramente alcalina que contribuye a la limpieza y ayuda a desprender algunos residuos adheridos.

: es una sustancia ligeramente alcalina que contribuye a la limpieza y ayuda a desprender algunos residuos adheridos. Pastilla de lavavajillas : contiene agentes limpiadores y componentes alcalinos formulados para eliminar restos de alimentos y grasa de los utensilios.

: contiene agentes limpiadores y componentes alcalinos formulados para eliminar restos de alimentos y grasa de los utensilios. Agua caliente: ayuda a ablandar los depósitos grasos y facilita la acción de los detergentes.

Sin embargo, hay una precaución importante: no todos los filtros están fabricados con los mismos materiales. Algunos modelos de aluminio pueden decolorarse o deteriorarse por el contacto con detergentes alcalinos concentrados, como los de las pastillas para lavavajillas.

Por eso, conviene consultar el manual de la campana antes de aplicar este método y evitarlo si el fabricante no autoriza ese tipo de limpieza. También se recomienda utilizar guantes, trabajar en un ambiente ventilado y no combinar la preparación con lavandina, amoníaco, vinagre u otros productos químicos.

Finalmente, mantener el filtro libre de grasa no solo mejora su aspecto: también contribuye a conservar el funcionamiento de la campana extractora. La frecuencia de limpieza dependerá del uso de la cocina y de las recomendaciones del fabricante.