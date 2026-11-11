Los seguidores de la película animada pueden llevar a sus personajes favoritos a cuadernos, fundas de celulares y hasta en la laptop mediante diseños adhesivos. Es por ello que traemos para ti estas 4 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para imprimir.

Rumi, Mira y Zoey destacan por sus atuendos, armas y personalidades, mientras que Jinu y los integrantes de Saja Boys crean composiciones con una estética diferente. Estas son cuatro propuestas que pueden servir como referencia para preparar hojas con figuras individuales, recuadros y elementos pequeños. Mientras que estas 6 plantillas de Baby Saja son ideales para imprimir y crear un pequeño libro para colorear.

4 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para imprimir y decorar una laptop 4 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para imprimir y decorar una laptop (IA)

Plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para la laptop

1. Rumi con su espada: La primera propuesta puede centrarse en la líder de HUNTRIX, con su cabello morado, vestuario de escenario y espada. El diseño puede incluir una figura de cuerpo completo y versiones pequeñas de su rostro, su arma y algunos símbolos inspirados en su identidad como cazadora.

2. El trío HUNTRIX: Otra opción consiste en reunir a Rumi, Mira y Zoey en una misma composición. Para aprovechar el espacio de una hoja, el diseño puede incluir una ilustración grupal en el centro y tres retratos individuales alrededor, uno por cada integrante.

3. Mira y sus elementos característicos: La tercera alternativa puede destacar a Mira, quien ocupa el puesto de bailarina principal y coreógrafa dentro de HUNTRIX. Una composición con su retrato, una figura de cuerpo completo y pequeños elementos relacionados con el baile permite distinguirla de las otras protagonistas sin mezclar sus características.

4. Jinu y los Saja Boys: Para quienes prefieren a los antagonistas, una cuarta propuesta puede reunir al líder de la agrupación rival con algunos de sus compañeros. La plantilla puede incluir a Jinu como figura central y retratos individuales de los demás integrantes, con una distribución similar a la de una tarjeta coleccionable.