Las uñas almendradas en tonos nude, la francesa difuminada, los diseños milky, los esmaltes cereza translúcidos y las uñas con líneas verticales finas son 5 propuestas para estilizar las manos y renovar la manicura en 2027. Estas alternativas combinan acabados luminosos y detalles minimalistas que permiten conseguir una apariencia sofisticada sin recurrir a extensiones demasiado largas.

La próxima temporada continuará dando protagonismo a la belleza natural, con diseños que priorizan la prolijidad y la versatilidad. La elección de la forma, el largo y el color resulta fundamental para conseguir una manicura armoniosa que acompañe tanto los looks cotidianos como los conjuntos más elegantes.

¿Cuáles son los 5 diseños de uñas que estilizan las manos y serán tendencia en 2027?

Estas son 5 propuestas de diseños de uñas para quienes buscan actualizar su manicura y conseguir un efecto visual más estilizado:

Uñas almendradas nude: la forma ligeramente puntiaguda y los tonos beige rosados crean una línea visual continua que puede hacer que los dedos parezcan más largos. Es una alternativa clásica que combina con cualquier estilo.

la forma ligeramente puntiaguda y los tonos beige rosados crean una línea visual continua que puede hacer que los dedos parezcan más largos. Es una alternativa clásica que combina con cualquier estilo. Manicura francesa difuminada: también conocida como baby boomer, reemplaza el contraste marcado de la francesa tradicional por una transición suave entre el rosa y el blanco. Su acabado delicado aporta luminosidad y sofisticación.

también conocida como baby boomer, reemplaza el contraste marcado de la francesa tradicional por una transición suave entre el rosa y el blanco. Su acabado delicado aporta luminosidad y sofisticación. Milky nails: los esmaltes blancos lechosos y translúcidos ofrecen una apariencia limpia y natural. Funcionan especialmente bien en uñas cortas y de longitud media, con terminación ovalada o cuadrada de bordes suaves.

los esmaltes blancos lechosos y translúcidos ofrecen una apariencia limpia y natural. Funcionan especialmente bien en uñas cortas y de longitud media, con terminación ovalada o cuadrada de bordes suaves. Cereza translúcido: este tono combina la intensidad del rojo con una cobertura ligera y brillante. Su efecto gelatinoso aporta profundidad sin recargar la manicura y permite renovar los clásicos colores rojizos.

este tono combina la intensidad del rojo con una cobertura ligera y brillante. Su efecto gelatinoso aporta profundidad sin recargar la manicura y permite renovar los clásicos colores rojizos. Diseños con líneas verticales finas: las pequeñas líneas doradas, plateadas o en tonos neutros crean un efecto visual de longitud. Se pueden incorporar sobre una base nude o transparente para mantener una estética minimalista.

¿Qué recomiendan los expertos para conseguir uñas elegantes y estilizadas?

La forma de las uñas y la distribución de los colores pueden modificar la percepción visual de las manos. Así lo ha comprobado la artista de uñas Sophie Robson, reconocida por sus trabajos en moda y pasarelas, explorando técnicas de diseño, proporciones y acabados.

Para conseguir un resultado cuidado, conviene tener en cuenta estas recomendaciones:

Elegir largos moderados: las uñas cortas y medias pueden conseguir un efecto estilizado sin comprometer la comodidad.

las uñas cortas y medias pueden conseguir un efecto estilizado sin comprometer la comodidad. Priorizar las formas ovaladas: suavizan visualmente los bordes y acompañan la forma natural de los dedos.

suavizan visualmente los bordes y acompañan la forma natural de los dedos. Utilizar esmaltes luminosos: los acabados brillantes reflejan la luz y aportan una apariencia uniforme.

los acabados brillantes reflejan la luz y aportan una apariencia uniforme. Mantener las cutículas hidratadas: el cuidado de la piel alrededor de las uñas completa cualquier diseño.

En 2027, la manicura apostará por la combinación de naturalidad y detalles sofisticados. Los tonos suaves, las transparencias y las formas delicadas serán aliados para conseguir unas manos visualmente estilizadas sin necesidad de llevar uñas largas o diseños demasiado elaborados.