Las uñas almendradas en tonos nude, la francesa difuminada, los diseños milky, los esmaltes cereza translúcidos y las uñas con líneas verticales finas son 5 propuestas para estilizar las manos y renovar la manicura en 2027. Estas alternativas combinan acabados luminosos y detalles minimalistas que permiten conseguir una apariencia sofisticada sin recurrir a extensiones demasiado largas.
La próxima temporada continuará dando protagonismo a la belleza natural, con diseños que priorizan la prolijidad y la versatilidad. La elección de la forma, el largo y el color resulta fundamental para conseguir una manicura armoniosa que acompañe tanto los looks cotidianos como los conjuntos más elegantes.
¿Cuáles son los 5 diseños de uñas que estilizan las manos y serán tendencia en 2027?
Estas son 5 propuestas de diseños de uñas para quienes buscan actualizar su manicura y conseguir un efecto visual más estilizado:
- Uñas almendradas nude: la forma ligeramente puntiaguda y los tonos beige rosados crean una línea visual continua que puede hacer que los dedos parezcan más largos. Es una alternativa clásica que combina con cualquier estilo.
- Manicura francesa difuminada: también conocida como baby boomer, reemplaza el contraste marcado de la francesa tradicional por una transición suave entre el rosa y el blanco. Su acabado delicado aporta luminosidad y sofisticación.
- Milky nails: los esmaltes blancos lechosos y translúcidos ofrecen una apariencia limpia y natural. Funcionan especialmente bien en uñas cortas y de longitud media, con terminación ovalada o cuadrada de bordes suaves.
- Cereza translúcido: este tono combina la intensidad del rojo con una cobertura ligera y brillante. Su efecto gelatinoso aporta profundidad sin recargar la manicura y permite renovar los clásicos colores rojizos.
- Diseños con líneas verticales finas: las pequeñas líneas doradas, plateadas o en tonos neutros crean un efecto visual de longitud. Se pueden incorporar sobre una base nude o transparente para mantener una estética minimalista.
¿Qué recomiendan los expertos para conseguir uñas elegantes y estilizadas?
La forma de las uñas y la distribución de los colores pueden modificar la percepción visual de las manos. Así lo ha comprobado la artista de uñas Sophie Robson, reconocida por sus trabajos en moda y pasarelas, explorando técnicas de diseño, proporciones y acabados.
Para conseguir un resultado cuidado, conviene tener en cuenta estas recomendaciones:
- Elegir largos moderados: las uñas cortas y medias pueden conseguir un efecto estilizado sin comprometer la comodidad.
- Priorizar las formas ovaladas: suavizan visualmente los bordes y acompañan la forma natural de los dedos.
- Utilizar esmaltes luminosos: los acabados brillantes reflejan la luz y aportan una apariencia uniforme.
- Mantener las cutículas hidratadas: el cuidado de la piel alrededor de las uñas completa cualquier diseño.
En 2027, la manicura apostará por la combinación de naturalidad y detalles sofisticados. Los tonos suaves, las transparencias y las formas delicadas serán aliados para conseguir unas manos visualmente estilizadas sin necesidad de llevar uñas largas o diseños demasiado elaborados.