Cuándo se debe poner el árbol de Navidad: ¿existe una fecha correcta?

La decoración decembrina empieza a adueñarse de las calles y las casas desde noviembre, pero hay personas que prefieren esperar a que las fiestas estén más cerca para poner el árbol de Navidad. Y es que si bien este tipo de tradiciones han ido renovándose con el paso del tiempo y ya no tienen reglas tan estrictas, sí existen algunos parámetros sobre las fechas que conviene tomar en cuenta y hasta pueden facilitar la planeación.

De acuerdo con un artículo de The Mirror, los pinos se deben instalar idealmente cuando empieza el Adviento, que es cuatro semanas antes de Navidad y que en 2026, cae en 28 de noviembre. Sin embargo, la realidad es que no existe un lineamiento específico que diga el momento adecuado e incluso hay quienes lo hacen justo después del Día de Acción de Gracias que se festeja en algunos países y sería el viernes 26 de noviembre.

El árbol de Navidad es uno de los elementos más representativos de la temporada festiva|Freepik

¿Qué pasa si no pones el árbol de Navidad a inicios de diciembre?

Una creencia errónea que muchos tienen, es el pensar que si no colocan el pino decorado con días de anticipación a la Nochebuena, su significado ya no será el mismo. En este sentido, información de BalsamHill señala que no pasa absolutamente nada si el árbol de Navidad se pone a mediados de diciembre, ya que es cuando muchas familias aprovechan sus ratos libres para completar la decoración y siempre se puede determinar por las propias creencias.

Lo mismo ocurre si alguien quiere instalar su arbolito desde noviembre, apenas se retiren los adornos de Halloween y Día de Muertos. Prueba de ello, es que en centros comerciales y plazas públicas, esta temática empieza a adueñarse de los espacios casi a mediados del mes y permite que más visitantes puedan apreciarlas de cerca, así que no es extraño que en las casas también se llenen los espacios con temática de Santa Claus, renos, copos de nieve y plantas de Nochebuena.

El árbol de Navidad se puede poner en diferentes fechas|Freepik

¿Es malo tener mucho tiempo el árbol de Navidad?

Para cuando pasan todas las festividades navideñas y Año Nuevo, lo mismo ocurre con el momento de retirar el pino, ya que esto es algo que depende plenamente de las tradiciones personales de cada familia y hogar. Por ejemplo, en México que se espera la llegada de los Reyes Magos, el árbol de Navidad suele quitarse hasta pasado el 6 de enero, para que así tengan un espacio para dejar los regalos.

Mientras que en lugares donde creen en Santa Claus, se quita después del 25 de diciembre o tras el 1ero de enero. También hay quienes consideran el tiempo de vida del pino cuando son naturales y datos de NBC 7 sugieren que en estos casos, importa más verificar que sigan en buen estado a basarse solo en el calendario.

