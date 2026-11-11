5 plantillas de stickers de Stitch para decorar tus colores y plumones

Personalizar los materiales escolares no solo sirve para hacerlos más divertidos, sino también que es una forma de marcarlos para saber a quien pertenecen. Es por esto que te traemos los mejores stikers de Stitch.

Estas increíbles plantillas de stickers de Stitch te permitirán poder decorar los colores y plumones de la mejor manera. Así es que te dejamos estas increíbles ideas.

¿Cuáles son las mejores plantillas de stickers?

Si quieres personalizar tus elementos escolares debes tener en cuenta las siguientes plantillas:

Etiquetas envolventes rectangulares (para lápices y colores)

Estas tiras delgadas y alargadas están diseñadas para rodear por completo el cuerpo de tus colores de madera o lapiceras. Incluyen el rostro de Stitch y un espacio en blanco para escribir tu nombre.

Plantillas (pinterest /pinterest)

Mini stickers con silueta troquelada (para plumones gruesos)

En este caso nos encontramos con unas pequeñas figuras de Stitch que aparecen en distintas poses muy divertidas con un borde blanco listo para ser recortados. Son ideales para poder pegar a lo largo de los plumones como así también resaltadores o marcadores gruesos.

Plantillas de Stitch y Angel (estilo tierno y pastel)

Esta es una buena idea para quienes buscan combinar tonos celestes y rosados en su cartuchera. Estas planchas mezclan a ambos personajes con corazones y flores hawaianas en tamaños reducidos.

Plantilla (Pinterest/Pinterest)

Stickers circulares y sellos (para tapas de marcadores)

También puedes optar unos hermosos diseños redondos que quedan muy bien para usar como sellos dcorativos en la parte superior de las tapas de los plumones o en la caja de lápices.

Kits escolares mixtos (etiquetas y mini figuras)

Por último, tenemos estas planchas que combinan en una misma hoja etiquetas pequeñas para útiles, tiras para lápices y etiquetas medianas para organizar todo tu set de dibujo con el mismo diseño.