Adiós a las series de luces tradicionales: 3 ideas con cortinas LED y velas arquitectónicas para iluminar tu sala esta Navidad 2026

Durante años, la iluminación navideña en el hogar consistió en enrollar largas series de cables gruesos con focos multicolores o luces parpadeantes alrededor del árbol y las ventanas. Sin embargo, esta Navidad 2026, las tendencias de diseño de interiores se inclinan hacia atmósferas más serenas, limpias y envolventes, dejando atrás el ruido visual de los cables enredados.

Las protafonistas indiscutibles de la temporada son las cortinas de luces micro-LED y las velas arquitectónicas. Estos elementos permiten esculpir la luz en distintas alturas de la sala, logrando una calidez íntima de hotel boutique con un consumo energético mínimo y cero desorden visual.

Las 3 ideas en tendencia para iluminar tu sala esta Navidad 2026

Cortinas micro-LED tras visillos o cortinas traslúcidas

Esta técnica convierte cualquier ventanal o pared vacía en un muro luminoso sumamente elegante y difuso, ideal para salas modernas o minimalistas.

Instala una cortina de luces micro-LED de alambre plateado o dorado directamente sobre el cortinero de tu ventana principal, pero colócala por detrás de tus cortinas de lino o gasa traslúcida.

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Agrupación de velas arquitectóncas en la chimenea o mesa de centro

Las velas largas y esbeltas, así como los cirios con relieves estriados o geométricos, desplazan a los adornos luminosos de plástico.

Reúne de 5 a 7 velas arquitectónicas en tonos blanco hueso, beige, verde salvia o terracota, utilizando candelabros de latón envejecido, vidrio transparente o cerámica mate de distintas alturas. Para mayor seguridad en hogares con niños o mascotas, opta por las versiones LED con efecto de llama en movimiento.

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Cascadas de luz en espejos de gran formato y estanterías

Multiplicar los puntos de luz mediante superficies reflejantes es uno de los trucos favoritos de los interioristas para hacer que las salas pequeñas luzcan más amplias y festivas.

Enmarva el contorno superior y lateral de un espejo grande de pared utilizando una cortina LED estrecha o guirnaldas de alambre fino mezcladas con ramas de eucalipto natural. También puedes dejar caer hilos verticales de luces micro-LED desde la repisa más alta de tu librero.