Expertos en entrenamiento revelan cómo se hace correctamente una plancha para tener el abdomen plano

Conseguir un abdomen fuerte no depende únicamente de hacer cientos de abdominales. La plancha es uno de los ejercicios más recomendados para fortalecer la zona media del cuerpo, mejorar la postura y trabajar diferentes grupos musculares sin utilizar aparatos de gimnasio.

De acuerdo con especialistas de Banner Health, este ejercicio requiere mantener el cuerpo alineado mientras se sostiene el peso sobre los antebrazos y las puntas de los pies. Sin embargo, hacerlo con una postura incorrecta puede provocar molestias en la espalda, los hombros y el cuello. Conoce cómo realizar una plancha correctamente.

¿Cómo hacer correctamente una plancha para fortalecer el abdomen?

El primer paso es colocarte boca abajo sobre una superficie firme. Después, apoya los antebrazos en el suelo y asegúrate de que los codos queden justo debajo de los hombros. Estira las piernas y eleva la cadera hasta formar una línea recta desde la cabeza hasta los talones.

Una recomendación importante es contraer el abdomen y apretar los glúteos durante todo el ejercicio. La revista Vogue, al retomar recomendaciones de expertos en entrenamiento y un estudio de Harvard, destaca que las planchas ayudan a fortalecer los músculos centrales, mejorar el equilibrio y trabajar también la espalda.

¿Cuánto tiempo debes mantener la posición?

Si apenas comienzas, puedes mantener la postura entre 10 y 30 segundos por repetición. Lo importante es realizar el ejercicio correctamente y aumentar el tiempo poco a poco, conforme ganes fuerza y resistencia. Lo más importante es hacerlas bien más que durar mucho tiempo.

Es mejor hacer la plancha con una buena técnica más que durar más tiempo. ((Canva))

¿Qué errores debes evitar al hacer una plancha?

Uno de los errores más frecuentes es dejar caer la cadera o levantar demasiado los glúteos. También debes evitar contener la respiración o levantar la cabeza, ya que esto puede afectar la postura. Mantén la espalda recta, la mirada hacia el suelo y respira de manera constante. Si sientes dolor, detente y revisa tu técnica.

¿La plancha ayuda a tener el abdomen plano?

Este ejercicio fortalece y tonifica los músculos abdominales, pero no elimina por sí solo la grasa del vientre. Para conseguir cambios visibles es importante combinar actividad física, alimentación equilibrada y hábitos saludables.

Recuerda que la constancia y la técnica son más importantes que aguantar muchos minutos en una sola posición.