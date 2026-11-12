DYI para Navidad: cómo hacer esferas con pelotas de plástico y que se vean como de boutique

Decorar la casa para Navidad 2026 es uno de los momentos más especiales para compartir en familia, pues se puede pasar un buen rato mientras se colocan los adornos o mejor aún, mientras se hacen desde cero. Y una excelente idea para que los adornos sean personalizados y le den personalidad a cada espacio, son las ideas DIY para hacer esferas usando solamente pelotas de plástico que todos tienen a la mano.

¿Qué materiales se necesitan para hacer esferas navideñas caseras?

Aunque las esferas de vidrio con decoraciones brillantes lucen preciosas, hay ocasiones en las que no se pueden poner porque se tienen niños pequeños o mascotas que podrían tener un incidente. Así que para no renunciar a un árbol de Navidad tradicional y con todo el espíritu de la celebración, es posible armar algunos adornos utilizando las pelotas de plástico que se usan para jugar.

esferas hechas a mano Las esferas hechas a mano son muy fáciles y no requieren de mucha inversión. FOTO: Pinterest

Lo mejor de todo, es que esta versión de adornos navideños DIY necesita muy pocos materiales:

6 pelotas de plástico medianas

Pintura acrílica de color verde, rojo y dorado

Diamantina de color azul, vino o plateado

Cuentas redondas blancas

Listones brillantes

Pinceles

Tijeras

Silicón frío

Resistol

Paso a paso para hacer esferas de plástico usando pelotas: la mejor idea DIY para Navidad 2026

Pinta las pelotas . Aplica la pintura por toda la superficie de cada pelota. Trata de que sean varias capas para que el color quede uniforme. Puedes hacerlas de un solo tono o combinar para que la decoración del árbol de Navidad quede vibrante.

. Aplica la pintura por toda la superficie de cada pelota. Trata de que sean varias capas para que el color quede uniforme. Puedes hacerlas de un solo tono o combinar para que la decoración del árbol de Navidad quede vibrante. Decora las esferas como si fueran de perlas . Si lo que quieres es que tus adornos navideños sean sofisticados, crea esferas que simulen estar cubiertas de perlas . Solo debes pegar las cuentas en la superficie con el silicón frío, cuidando que no quede ni un solo espacio vacío.

. Si . Solo debes pegar las cuentas en la superficie con el silicón frío, cuidando que no quede ni un solo espacio vacío. Haz esferas navideñas con diamantina . Si quieres que la decoración de tu casa sea deslumbrante, entonces cubre las pelotas de plástico con una capa de resistol blanco y enseguida, agrega un baño de diamantina con los colores de tu preferencia. Procura que las cantidades sean abundantes para que no vayan desgastándose con el paso de los días.

. Si quieres que la decoración de tu casa sea deslumbrante, entonces cubre las pelotas de plástico con una capa de resistol blanco y enseguida, agrega un baño de diamantina con los colores de tu preferencia. Procura que las cantidades sean abundantes para que no vayan desgastándose con el paso de los días. Pon los colgantes en las esferas DIY. Una vez que dejaste secar bien todas las técnicas que usaste para hacer adornos navideños a mano, solo falta ponerles los colgantes para que puedas colocarlos en el pino. Con los listones, crea un pequeño nudo y pega con el silicón justo en la parte superior.

esferas hechas a mano Eleva la decoración de Navidad 2026 con estas lindas ideas DIY de adornos navideños. FOTO: Pinterest

Y listo, con muy poco presupuesto y en menos de tres horas, tus decoraciones navideñas DIY estarán listas. Además de ser ideas entretenidas para hacer con los niños, se trata de alternativas que no son costosas y que lucen como si fueran de las tiendas más prestigiosas.