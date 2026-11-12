Si el puente del 20 de noviembre te preocupa y buscas alguna actividad para entretener a tu hijo por varias horas lejos de las pantallas, mientras incentivas su creatividad y habilidades motoras, estas cuatro plantillas de dibujos imprimibles inspiradas en los Saja Boys de KPop Demon Hunters para pintar con acuarelas pueden ser el activador ideal para experimentar mientras se divierten.

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4 plantillas de los Saja Boys para imprimir y colorear con acuarelas

Plantilla imprimible de los Saja Boys en grupo

Esta idea está pensada para contener a los cinco integrantes de la agrupación dentro de una sola plantilla imprimible; toma en cuenta que este tipo de diseños, al contener varios diseños en uno, puede reducir el espacio para decorar.

Plantilla imprimible de Jinu, líder de los Saja Boys, para colorear con acuarelas

Una plantilla para pintar con acuarelas inspirada en Jinu puede ser ideal para quienes buscan dar protagonismo al líder de los demonios del universo de las Guerreras del KPop.

Plantilla imprimible inspirada en Abby de los Saja Boys para colorear con acuarela

Esta opción está inspirada en Abby y en una plantilla para colorear con acuarelas que te permitirá experimentar con la mezcla de colores para dar vida a su vestuario y los detalles inspirados en el universo de KPop Demons Hunter.

Plantilla imprimible de Mystery de KPop Demon Hunters para colorar con acuarelas

Es una alternativa para completar la colección de dibujos y experimentar con acuarelas en los detalles de Mystery. Recuerda combinar los diferentes tonos de tu paleta de colores para lograr pinturas únicas.

¿Cómo darle vida a tus plantillas de dibujos inspiradas en los Saja Boys con acuarelas?

Antes de comenzar a dejar fluir la creatividad, es importante preparar el espacio para colorear, pues, como su nombre lo advierte, para pintar con acuarelas se debe utilizar agua. Por ello, lo primero que debes hacer es determinar y cubrir un espacio con tela o plástico para impedir manchar el resto de la habitación, contar con acuarelas, pinceles, pañuelo y una estructura rígida que permita colocar las plantillas de dibujo para evitar que se muevan.