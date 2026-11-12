Este es el flequillo que mejor te sienta si tienes rizos definidos

Si tienes rizos definidos, el flequillo que mejor puede sentarte es el rizado en capas, ligeramente abierto y con mechones de distintas longitudes. Este estilo acompaña la forma natural de los bucles, aporta movimiento alrededor del rostro y evita el efecto rígido que puede aparecer cuando se corta todo el cabello a una misma altura.

A diferencia de los flequillos pensados para cabellos lisos, los diseños para pelo rizado deben tener en cuenta cuánto se encoge cada mechón al secarse. Por eso, antes de elegir un estilo, es importante considerar el diámetro del rizo, la densidad del cabello y la forma del rostro. Un buen corte no busca controlar la textura, sino aprovecharla.

¿Qué tipo de flequillo favorece más a los cabellos con rizos definidos?

El flequillo rizado desfilado es una de las opciones más versátiles, aunque existen distintas versiones que pueden adaptarse a cada melena:

Flequillo rizado abierto: los mechones se separan ligeramente hacia los laterales y dejan parte de la frente a la vista. Es ideal para quienes buscan enmarcar el rostro sin cubrirlo por completo.

los mechones se separan ligeramente hacia los laterales y dejan parte de la frente a la vista. Es ideal para quienes buscan enmarcar el rostro sin cubrirlo por completo. Flequillo corto y redondeado: acompaña la forma de los rizos y aporta personalidad. Funciona especialmente bien cuando se integra con un corte en capas.

acompaña la forma de los rizos y aporta personalidad. Funciona especialmente bien cuando se integra con un corte en capas. Flequillo largo lateral: cae hacia uno de los lados y se mezcla con el resto de la melena. Es una alternativa para quienes prefieren un cambio discreto.

cae hacia uno de los lados y se mezcla con el resto de la melena. Es una alternativa para quienes prefieren un cambio discreto. Flequillo en capas: combina mechones de diferentes longitudes para distribuir el volumen y conservar la definición de los bucles.

El peluquero Vernon François, reconocido por su especialización en cabello afro y texturas naturales, ha destacado en su trabajo la importancia de respetar el patrón propio de cada rizo y adaptar el corte a su comportamiento. Este enfoque resulta especialmente útil al diseñar un flequillo.

¿Cómo mantener el flequillo cuando tienes rizos definidos?

Para conservar la forma del flequillo, lo más importante es evitar técnicas de peinado que desarmen los bucles. Algunos hábitos pueden ayudar:

Cortar teniendo en cuenta el encogimiento: el cabello rizado puede parecer más largo cuando está mojado, por lo que conviene evaluar su caída natural antes de definir la longitud.

el cabello rizado puede parecer más largo cuando está mojado, por lo que conviene evaluar su caída natural antes de definir la longitud. Usar productos ligeros para rizos: una crema de peinar o un gel de fijación suave ayudan a mantener la definición sin apelmazar.

una crema de peinar o un gel de fijación suave ayudan a mantener la definición sin apelmazar. Evitar cepillarlo en seco: puede separar los mechones y generar frizz. Es preferible acomodarlo con los dedos cuando está húmedo.

puede separar los mechones y generar frizz. Es preferible acomodarlo con los dedos cuando está húmedo. Refrescar los bucles entre lavados: un poco de agua y producto de peinado puede ayudar a recuperar su forma.

El flequillo ideal no es necesariamente el más corto ni el más voluminoso, sino aquel que acompaña la textura natural y se integra con el resto del corte. Por eso, consultar con un peluquero especializado en cabello rizado antes de realizar el cambio permite elegir una forma que favorezca el rostro y resulte fácil de mantener.