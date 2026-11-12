Ni rojo ni bordó: este es el color de labios que es tendencia este invierno en mayores de 50

El malva rosado, también conocido como ciruela suave, es uno de los tonos que puede renovar el maquillaje de labios este invierno para las mujeres mayores de 50 años. Su mezcla de matices rosados y violetas aporta profundidad, ilumina la expresión y ofrece una alternativa al rojo y al bordó tradicionales.

A diferencia de los colores muy oscuros, que pueden crear un contraste marcado, esta tonalidad permite conseguir un resultado equilibrado sin renunciar a la intensidad. La clave está en elegir una versión que armonice con el tono de piel y en prestar atención a la textura del labial, especialmente cuando los labios presentan líneas de expresión o sequedad.

¿Cómo es el labial malva que marca tendencia este invierno después de los 50 años?

El malva combina pigmentos rosados, violetas y, según la versión, algunos matices marrones. Para esta temporada, las opciones más favorecedoras son las tonalidades ciruela suave, rosa malva y mora apagada, que aportan color sin llegar a la intensidad de un borgoña profundo.

Estas son algunas formas de incorporarlo:

Malva rosado: una alternativa delicada para el maquillaje diario, especialmente si se combina con rubor rosa y sombras neutras.

una alternativa delicada para el maquillaje diario, especialmente si se combina con rubor rosa y sombras neutras. Ciruela suave: aporta mayor profundidad y funciona bien para ocasiones especiales.

aporta mayor profundidad y funciona bien para ocasiones especiales. Mora apagada: tiene un matiz más frío y permite conseguir un acabado elegante sin recurrir al rojo clásico.

En cuanto a la textura, los labiales cremosos y satinados son buenas opciones para quienes buscan comodidad y un acabado flexible. Los productos excesivamente secos pueden acentuar la apariencia de las líneas de los labios, sobre todo si no se realiza una preparación previa.

¿Cómo combinar los labios malva para conseguir un maquillaje elegante?

La maquilladora profesional Bobbi Brown, reconocida por su trayectoria y su enfoque de belleza natural, es una referencia en el uso de colores que realzan los rasgos sin recargar el rostro. Esta filosofía puede aplicarse al maquillaje de invierno: cuando los labios tienen protagonismo, conviene equilibrar el resto del rostro con tonos suaves.

Para conseguir un resultado armónico, se pueden seguir estos consejos:

Preparar los labios: aplicar bálsamo hidratante antes del color y retirar el excedente. Perfilar con naturalidad: elegir un lápiz malva o rosado similar al labial para definir el contorno sin endurecerlo. Suavizar el maquillaje de ojos: utilizar sombras beige, topo o marrón claro y una máscara de pestañas. Acompañar con rubor: elegir un tono rosa apagado o malva para mantener la armonía cromática.

El malva rosado y el ciruela suave son alternativas para quienes desean actualizar su maquillaje durante el invierno sin limitarse al rojo o al bordó. Lo importante es encontrar la intensidad que mejor acompañe cada tono de piel y elegir una textura cómoda que aporte color sin resecar los labios.