El diseño de interiores evoluciona constantemente hacia la búsqueda de espacios más fluidos, ligeros y libres de ruido visual. En esta transformación, uno de los muebles más tradicionales de la recámara ha comenzado a perder su corona: el clásico buró o mesita de noche de cajones toscos.

A menudo, estos muebles terminan acumulando objetos innecesarios, restan espacio de paso y encajonan la cama, especialmente en los departamentos modernos.

Decirle adiós a los burós no significa renunciar a la comodidad de tener tus objetos esenciales a la mano al ir a dormir. Al contrario, las nuevas corrientes proponen soluciones que aportan sofisticación y espacio.

Las 3 tendencias que reemplazan las mesitas de noche o burós de tu habitación

Repisas y baldas flotantes minimalistas

Es la opción definitiva para habitaciones pequeñas o para quienes abrazan la filosofí del minimalismo estético.

Se instala una sola balda de madera maciza natural, mármol o microcemento pulido empotrada directamente a la pared, justo a la altura del colchón.

Adiós a los burós en tu habitación: 3 tendencias que son la mejor alternativa Adiós a los burós en tu habitación: 3 tendencias que son la mejor alternativa

Mesas auxiliares de diseño y pedestales escultóricos

Migrar los muebles del salón a la recámara es uno de los giros de diseño más arriesgados y exitosos de la temporada.

Se sustituye el bloque de madera del buró por mesas de centro o auxiliares pequeñas con estructuras ligeras de herrería negra mate, detalles dorados o pedestales cilíndricos de cerámica o piedra.

Mesas auxiliares de diseño y pedestales escultóricos Mesas auxiliares de diseño y pedestales escultóricos

Hornacinas o nichos empotrados en el cabecero

Una solución arquitectónica de alto nivel que integra el almacenamiento directamente en la estructura de la habitación.

Aprovechando el diseño de un cabecero de obra que sobresale ligeramente de la pared principal, se crean huecos o nichos iluminados en los laterales.

Hornacinas o nichos empotrados en el cabecero Hornacinas o nichos empotrados en el cabecero

Cómo hacer que tu habitación luzca más sofisticada

Para que cualquiera de estas tres alternativas luzca verdaderamente sofisticada y digna de una portada de revista,d ebes aplicar la regla de la superficie despejada.

El mayor saboteador de una mesita de noche es la lámpara de mesa tradicional, ya que su base consume casi el 50% del espacio disponible.

La tendencia actual dicta sustituit las lámparas de base por apliques de pared orientables instalados a los lados del cabecero o por hermosas lámparas colgantes de suspensión baja que caigan directamente del techo sobre tu nueva repisa flotante o mesa auxiliar.