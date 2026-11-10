El fenómeno de la película animada de Netflix también llegó al mundo de las manualidades. Sus protagonistas, atuendos llamativos y estética inspirada en el pop coreano ofrecen distintas posibilidades para crear stickers, como lo son estas 3 plantillas chibi para imprimir y decorar la funda de tu celular, desde Saja Boys hasta HUNTRIX. Mientras que estas 4 opciones son ideales para decorar los regalos de Navidad de tus hijos.

Rumi, Mira y Zoey, así como los integrantes de la agrupación rival, cuentan con características visuales que permiten diferenciarlos mediante sus peinados, vestuarios y expresiones, que se pueden llevar a las pequeñas calcomanías para decorar tu dispositivo. Mientras que estas 5 plantillas son ideales para imprimir y crear etiquetas para los lápices.

3 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters chibi para imprimir y decorar la funda de tu celular: desde Saja Boys

3 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters chibi para imprimir y decorar la funda de tu celular: desde Saja Boys hasta HUNTRIX 3 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters chibi para imprimir y decorar la funda de tu celular: desde Saja Boys hasta HUNTRIX (IA)

Plantillas de stickers chibi para decorar el celular

1. Guerreras KPop: La primera propuesta reúne a las tres protagonistas en una sola hoja, con ilustraciones individuales y expresiones diferentes. Rumi puede aparecer con su cabello morado, Mira con su característica melena rosada y Zoey con sus coletas. Cada figura puede incluir un contorno blanco alrededor de la silueta para facilitar el recorte y conseguir una apariencia similar a las calcomanías comerciales.

2. Saja Boys: La segunda composición puede incluir a los cinco integrantes de la banda rival: Jinu, Baby, Mystery, Romance y Abby. Cada figura debe conservar sus rasgos distintivos, pero con proporciones infantiles, cabezas grandes y cuerpos pequeños. Para diferenciarlos, se pueden incorporar sus peinados, accesorios y prendas características, además de expresiones como sonrisas, guiños y miradas sorprendidas.

3. Ambas agrupaciones: La tercera alternativa reúne a las protagonistas y sus rivales en una misma composición. Una distribución consiste en colocar tres figuras de HUNTRIX en la parte superior y tres integrantes de Saja Boys en la inferior. En los espacios se pueden agregar micrófonos, estrellas, corazones y pequeños símbolos relacionados con los escenarios musicales.

Quienes busquen mayor resistencia al roce pueden agregar una lámina transparente de laminado sobre la superficie impresa. Este material protege la tinta y ayuda a reducir el desgaste por contacto frecuente. Sin embargo, el papel adhesivo convencional no garantiza resistencia al agua, por lo que conviene evitar el contacto directo con líquidos y retirar las piezas si comienzan a despegarse.