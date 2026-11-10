3 bálsamos que mantendrán tus labios suaves e hidratados en el frío

En esta temporada las bajas temperaturas suelen afectar a los labios ya que empieza a aparecer la sequedad, las pequeñas líneas o incluso la descamación. Ante esto es que juega un rol importante el cuidado que se le brinda.

Los especialistas manifiestan que los labios tienen una barrera más delicada que otras zonas del cuerpo por lo que los factores ambientales afectan mucho más rápido. El frío, el viento y los cambios de temperatura pueden hacer que los labios pierdan humedad y se resequen más fácilmente.

Labios Los labios están más expuestos. (Canva/Canva)

¿Cuáles son los bálsamos para mantener tus labios suaves?

Para poder mantener los labios hidratados, necesitan tener una barrera cutánea saludable para poder conservar la humedad y mantenerse protegidos de los factores externos.

Los ingredientes más recomendados son la glicerina o el ácido hialurónico que ayudan a retener el agua, mientras que los emolientes y lípidos ayudan a mantenerlos suaves, flexibles y protegidos. Los bálsamos que se recomiendan son:

Ringana Fresh Lip Balm

Al aplicarte este bálsamo se comienza a derretir suavemente en los labios por lo que quedan hidratados correctamente. Los ingredientes de este producto son ácido hialurónico y péptidos que aportan volumen suave, alisan líneas finas y contribuyen a la elasticidad.

También contiene escualano, ceramidas y manteca de cupuaçu que protegen la barrera dérmica labial, retienen la humedad y dejan una sensación ultrasuave y resveratrol que actúa como un escudo protector contra influencias externas.

Labios Los bálsamos son muy efectivos. (Can/Canva)

Weleda Skin Food Lip Balm

Luego tenemos este bálsamo que cuenta con una mezcla de ingredientes naturales como lo son la semilla de girasol, manzanilla y caléndula. Estos reparan e hidratan los labios secos o agrietados por lo que les brinda flexibilidad, suavidad y un brillo natural.

Yves Rocher Bálsamo de Labios Karité

Por último, tenemos este bálsamo que tiene textura fundente que deja los labios nutridos, sublimados y delicadamente perfumados. Libre de siliconas y con un 98% de ingredientes de origen natural, su fórmula incluye manteca de karité, cera de abeja y aceites de coco y girasol que suavizan e hidratan la piel de los labios.