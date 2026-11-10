Las 5 flores que mantienen tu jardín lleno de color en otoño

El otoño es una de las estaciones del año más importantes de todas, y es que es cuando se produce un cambio en muchas de las plantas, que dejarán de florecer para entrar en una fase de desarrollo para la próxima primavera. Sin embargo, hay algunas especies que tienen la capacidad de seguir floreciendo durante estos meses. En este caso, los jardineros compartieron cuáles son las cinco flores que mantienen tu jardín repleto y colorido durante estos meses y que son fáciles de cuidar.

El jardín suele perder su color característico durante el otoño, teniendo en cuenta que muchas de las plantas dejan de florecer; pero que esto no sea un impedimento para poder seguir aprovechando de la belleza de sus flores; por lo que con una buena elección de plantas, vamos a poder tener nuevamente todo el jardín repleto de flores. Esto es fundamental para el equilibrio del ecosistema como para la salud de las plantas de cara al invierno.

Por qué debes sembrar estas flores en otoño

El motivo por el cual debes plantar estas flores durante el otoño es porque son fáciles de sembrar y cultivar, son más resistentes al frío y menos propensas a las plagas y enfermedades; por lo que son una buena opción para tener en el jardín. Por este motivo, es que te compartiremos cuáles son las cinco flores que deberías tener en el jardín durante esta época.

5 flores que debes tener en el jardín en otoño

Vara de oro: es una de las más resistentes, es perenne, atrae a los pájaros al jardín y se caracteriza por sus flores amarillas

Caléndula: es otra de las opciones para tener en este otoño en el jardín, cuenta con explosiones de colores vivos, que son ideales para mantenerlo lleno de color; tiene cálidos tonos amarillos, naranjas y rojos que encajan con la estación

Flores de manta: se destaca por tener colores vivos, como naranja, rojas, amarillas y que son parecidas a las margaritas; creciendo mejor a pleno sol y en un suelo con un buen drenaje

se destaca por tener colores vivos, como naranja, rojas, amarillas y que son parecidas a las margaritas; creciendo mejor a pleno sol y en un suelo con un buen drenaje Anémona japonesa: son muy resistentes, pueden llegar a medir hasta un metro y medio; con flores blancas y que crecerán tanto a pleno sol como en semisombra