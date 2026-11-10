Qué quiere decir que las hojas de tu romero se pongan amarillas

El romero es una de las hierbas aromáticas más utilizadas de todas, que se utiliza mucho en la cocina para sazonar algunos alimentos gracias a su intenso aroma, pero que también se la conoce por sus propiedades medicinales y a la cual se le atribuyen una gran cantidad de beneficios espirituales y que si bien parece sencilla de mantener, requiere de unos cuidados específicos. Uno de los principales problemas a los que se expone esta planta aromática es que sus hojas se vuelvan amarillas, por lo que los expertos compartieron el significado.

Tal como lo mencionábamos, el romero es una planta aromática muy utilizada por muchas personas y es que gracias a su intenso aroma, se emplea para condimentar muchos platillos, pero que también se preparan infusiones con sus hojas y ramas gracias a sus propiedades medicinales. Entre los beneficios que debemos mencionar de esta hierba es que mejora la digestión, estimula la memoria y la concentración, entre otros.

Por otro lado, lo que hace muy popular al romero es que es una planta aromática muy resistente y es que tiene la capacidad para soportar períodos de sequía y adaptarse a condiciones climáticas, lo que la convierten en una gran opción para colocarla en terrazas, jardines o patios.. Pero, se expone a un gran problema que es que sus hojas se vuelvan amarillas, y por eso deberías sabera qué se debe.

A qué se debe las hojas amarillentas en las hojas

Entre los principales motivos por los cuales las hojas del romero se vuelven amarillas es por el exceso de riego, teniendo en cuenta que el sustrato puede permanecer húmedo durante demasiado tiempo; y si el suelo de esta planta se encuentra encharcado, la capacidad de respirar de las raíces disminuye; lo que provocará la aparición de enfermedades relacionadas con la pudrición de las raíces.

Cuáles son otras causas de las hojas amarillas

Más allá del riego en exceso que puede causar que las hojas del romero se vuelvan amarillas es debido al ennegrecimiento de la base de tallos y es que pueden presentar un aspecto oscuro, blando y desprender un aroma desagradable. Para poder proteger esta planta, se aconseja echar menos agua y comprobar si tiene los agujeros de drenaje.