Ideas DIY: 3 proyectos creativos para hacer los cuernos de demonio de Las Guerreras K-Pop con goma eva moldeable

En la actualidad, las manualidades y los proyectos “hazlo tú mismo” (DIY) se han consolidado como una de las formas de entretenimiento más destacadas, creativas y accesibles. Cada vez más personas encuentran en estas actividades una excelente manera de desconectar de la rutina diaria.

Además de ser una opción de ocio sostenible y económica, las ideas DIY permiten crear piezas personalizadas y con valor sentimental. A través de ellas, se transforma el tiempo libre en un espacio de expresión y diversión pura.

Ideas DIY y goma eva

Para llevar a cabo creaciones, los entusiastas del movimiento DIY recurren a una inmensa variedad de insumos, entre los cuales se destaca la goma eva moldeable por sus propiedades únicas. Este material es ultra ligero, flexible y de secado al aire, motivo por el cual se lo considera como verdaderamente versátil.

La goma eva es la alternativa perfecta tanto para principiantes como para cosplayers experimentados que buscan acabados pulidos sin complicaciones técnicas.

¿Cómo hacer los cuernos de demonio K-Pop?

Dentro de esta corriente creativa, las películas y la cultura pop se han convertido en una fuente inagotable de inspiración para nuevos proyectos. En particular, la estética vibrante de Las Guerreras K-Pop ha cautivado a fans de todas las edades, despertando el deseo de recrear sus icónicos accesorios y elementos de vestuario.

A continuación, te presentamos 3 ideas DIY que, utilizando goma eva moldeable, te enseñarán a elaborar los característicos cuernos de demonio de Las Guerreras K-Pop:

Diadema de cuernos clásicos con luces LED

Materiales: Goma eva moldeable (negra o roja), una vincha/diadema fina, alambre maleable, tiras micro LED a pila y pintura acrílica.

Paso a paso

Utiliza el alambre como estructura base fijándolo a la diadema con la forma de los cuernos para darles firmeza. Forra la estructura con la goma eva moldeable, dando forma cónica y curvada con los dedos. Antes de que seque por completo, realiza pequeñas ranuras o texturas a lo largo del cuerno. Agrega los micro LED rodeando la base o integrándolos en la textura para un efecto deslumbrante al encenderlos.

Cuernos neón estilo cyberpunk / K-Pop

Materiales: Goma eva moldeable blanca, pinturas acrílicas en tonos neón (rosa fucsia, cian o violeta), pinceles finos y barniz brillante transparente.

Paso a paso

Modela los cuernos directamente con goma eva moldeable blanca, logrando una forma estilizada y puntas bien definidas. Deja secar el material durante 24 horas hasta que quede completamente firme. Pinta la base en tonos oscuros o degradados neón inspirados en la paleta visual de la película. Aplica una capa generosa de barniz brillante para simular un acabado plástificado y futurista.

Cuernos con broches invisibles para el cabello

Materiales: Goma eva moldeable, 2 broches o pinzas para el pelo (tipo caimán), pegamento fuerte (silicona o instantáneo) y sombras de maquillaje o pigmentos en polvo.

Paso a paso