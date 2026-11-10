Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys también pueden llegar a las habitaciones mediante proyectos de manualidades, como lo son estas 3 plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir en papel calcomanía y decorar las paredes del cuarto. Mientras que estas otras opciones, desde Saja Boys hasta HUNTRIX, son ideales para poner en la funda del celular.

En internet hay ilustraciones, tarjetas y materiales descargables inspirados en la película animada. Con ello, puedes decorar tu cuarto mediante cuadros o tarjetas para toda fan de KPop Demon Hunters, las cuales también pueden optar por estas 4 plantillas de stickers de Saja Boys para imprimir y decorar los regalos de Navidad de tus hijos.

3 plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir en papel calcomanía y decorar las paredes del cuarto 3 plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir en papel calcomanía y decorar las paredes del cuarto (IA)

Las plantillas para decorar las paredes del cuarto

1. Cuadro de HUNTRIX: La primera alternativa corresponde al archivo oficial HUNTR/X Coloring Page, una ilustración descargable que tiene a las tres protagonistas en una misma composición. El diseño incluye sus figuras en blanco y negro, el nombre de la agrupación y elementos decorativos con estrellas. Los colores, atuendos y convertir la ilustración en una pieza para colocar dentro de un marco.

2. Decoración musical: La segunda propuesta utiliza el archivo Halloween Invitations, un diseño oficial de Netflix con Rumi, Mira y Zoey sobre un escenario iluminado. La composición incluye el mensaje «You’re invited to SLAY», además de espacios para escribir el lugar y la fecha de una celebración. Aunque el recurso funciona originalmente como invitación, su ilustración central también puede ser un elemento decorativo.

3. Collage de personajes: La tercera opción reúne seis tarjetas oficiales con ilustraciones de diferentes protagonistas. El archivo Valentine’s Day Cards incluye diseños individuales de Rumi, Mira, Zoey, Jinu y otros personajes, con frases relacionadas con la amistad y el cariño. Cada tarjeta utiliza una composición distinta, por lo que puedes seleccionar las figuras favoritas y distribuirlas en una misma superficie.

Para conseguir una impresión con buena definición, HP recomienda utilizar archivos de alta calidad, ajustar el tipo de material en las preferencias de la impresora y realizar una prueba sobre una hoja convencional antes de utilizar el adhesivo.