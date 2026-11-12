Adiós espejos cuadrados: estas es la tendencia de diseños ovalados para baños modernos

El baño está tomando cada vez más protagonismo por lo que las tendencias en decoración van cambiando constantemente. En esta oportunidad nos vamos a centrar en los espejos ya que los diseños ovalados son tendencia si se quiere un espacio moderno.

Por mucho tiempo los espacios se vieron reinados por los formatos angulares y rígidos. Sin embargo, actualmente estos saturan la vista y hacen un lugar más duro. Ante esto es que se opta por las siluetas sinuosas que brindan dinamismo.

¿Cómo elegir correctamente un espejo?

La tendencia se une al diseño biofílico por lo que cuando optar por un elemento curvo para colocar al lado del lavabo pues la luz rebota en ángulos irregulares, generando un efecto envolvente que amplía las dimensiones de cuartos pequeños.

Para elegir correctamente tienes que tener en cuenta tres variantes interesantes:

Siluetas asimétricas estilo guijarro: estos contienen bordes irregulares que se inspiran en las piedras de río. Se aconsejan para romper la monotonía sobre encimeras de microcemento o madera natural.

Diseños ovalados con marco ultrafino: esta variante tiene acabados metálicos en color negro mate o latón cepillado que aporta sofisticación, pero no sobrecarga la pared.

Modelos flotantes con luz perimetral: por último, tenemos estos modelos en donde se integran tiras de diodos emisores de luz que están ocultas detrás del cristal biselado. Obtendrás un halo difuso y homogéneo.

Así debes instalar tu espejo

Ten en cuenta que el espejo debe cubrir entre un 65% y un 80% del ancho total del lavamanos para mantener una proporción armónica. El centro del objeto debe ser colocado a una distancia de 160 centímetros desde el suelo, garantizando un reflejo cómodo para toda la familia.

Con ayuda de brocas para cerámica vas a perforar los azulejos y ten a mano los tacos impermeables que soportan el peso. Enlaza la tira posterior a un interruptor táctil estanco para alternar entre luz neutra funcional para el maquillaje y luz cálida relajante para la noche.