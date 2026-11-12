3 cortes mullet capeados para disimular el encrespamiento y peinarse en 5 minutos a los 50

A los 50 años, el cabello experimenta cambios naturales en su textura, densidad y nivel de hidratación, lo que suele traducirse en un mayor encrespamiento o frizz, especialmente en melenas con ondas o textura rebelde.

Ante esta situación, resulta necesario encontrar un equilibrio entre la elegancia, la practicidad y el control del volumen del cabello para lucir impecable sin invertir horas frente al espejo.

¿Qué es el corte mullet?

En la industria de la belleza los expertos demuestran cómo la moda logra imponer estilos de corte de cabello que redefinen las épocas. En este marco, no todo pasa por las nuevas tendencias sino que existes cortes clásicos que nunca pierden vigencia, pero sí logran renovarse.

Dentro de este panorama, el corte mullet capeado se posiciona como una opción sumamente inteligente gracias a los múltiples beneficios que ofrece para controlar el encrespamiento y aportar textura natural.

Los mejores cortes mullet capeados

Si nos centramos en el corte mullet, nos aventuramos a trabajar con capas estratégicas y es entonces cuando este diseño aligera el volumen excesivo en los laterales de nuestro cabello. Así, este estilo define las ondas sin rigidez y permite un peinado exprés de apenas cinco minutos.

A continuación, se presentan tres variantes ideales del corte mullet para disimular el encrespamiento y peinarse en 5 minutos a los 50: