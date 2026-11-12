3 ideas para hacer el logo del traje de Goku con goma eva y marcadores

El fenómeno mundial de Dragon Ball ha trascendido generaciones durante décadas y ha ido convirtiendo los símbolos de sus personajes en verdaderos íconos de la cultura pop, una pasión que hoy en día encuentra en las manualidades un espacio perfecto para cobrar vida.

Al recrear elementos de la serie con nuestras propias manos, no solo rendimos homenaje a la creación de Akira Toriyama, sino que experimentamos la satisfacción de materializar un fragmento de este universo mediante manualidades en casa.

Manualidades de Dragon Ball

A la hora de dar forma a estos proyectos creativos, la goma eva (foami) se ha convertido en el material predilecto de muchos entusiastas de las manualidades gracias a su versatilidad, economía y facilidad de manejo.

La textura ligera de la goma eva, combinada con marcadores para delinear detalles y dar profundidad, permite lograr acabados impecables. Esto quiere decir que muchos proyectos de manualidades de Dragon Ball pueden llevarse a cabo sin necesidad de contar con herramientas profesionales o costosas.

¿Cómo hacer el logo de Goku?

En esta oportunidad, queremos poner de relieve 3 ideas de manualidades con las que podrás elaborar el clásico emblema del traje de Goku. Este logo es un kanji (ideograma japonés) muy característicos de sus uniformes de artes marciales: